Uwaga kierowcy. Kolejne zmiany w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Lublańskiej

Kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Lublańskiej potrwa około trzy tygodnie.

- Roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej przeniosą się na kolejne dwa pasy północnej jezdni ul. Lublańskiej. W związku z tym wyłączony z ruchu będzie środkowy pas ruchu oraz częściowo prawy pas ruchu (do jazdy na wprost). Oznacza to, że ruch samochodowy na kierunku wschód – zachód będzie się odbywał jedynie z wykorzystaniem estakady. Nie dotyczy to pojazdów komunikacji zbiorowej. Jadąc ul. Lublańską od Nowej Huty pod estakadę będzie można skręcić w prawo lub w lewo w al. 29 Listopada - wyliczają urzędnicy miejscy.