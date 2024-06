VII Bieg Hasiora w Zakopanem. Zawodnicy biegli od pomnika do galerii artysty ZDJĘCIA Łukasz Bobek

Wystartowali niemal spod pomnika autorstwa Władysława Hasiora, by dobiec do Galerii Hasiora. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w VII Biegu Hasiora. Biegacze mieli do pokonania dystans 3 kilometrów. Zawodnikom dopisała pogoda – oszczędził ich deszcz i wielki upał.