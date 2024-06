Viki Gabor śpiewa o życiu na walizkach. Premiera trzeciej płyty krakowskiej wokalistki - "Terminal 3"

Po sukcesie albumu „ID” Viki Gabor otwiera nowy muzyczny rozdział. Przez ostatnie miesiące pracowała nad płytą, na której wybrzmiewa jej świeża energia i elektryzujący głos. Viki Gabor po raz kolejny pokazuje, że robi w życiu to, co ją uskrzydla - zarówno życiowo jak i muzycznie. Swoją premierę miała właśnie jej trzecia płyta - "Terminal 3".

„Terminal 3” to trzeci studyjny album Viki Gabor i nowa muzyczna przestrzeń artystki, w którą zabiera słuchaczy w najdalsze zakątki świata. Sama jest nomadką, która odważnie czerpie z wielu kultur – zarówno tych, które towarzyszą jej od najmłodszych lat, jak i tych, które poznaje, podróżując i grając koncerty. Niemal cały czas jest w trasie, między Krakowem a Warszawą, między Berlinem a Londynem, a lotnisko i samochód managerów to jej drugie domy. Rodzina, praca i znajomi są w innych miejscach na ziemi, do każdego z tych miejsc czuje pewne przywiązanie.

Na trzecim albumie słyszymy szesnastoletnią Viki, która po prostu robi to co ją uskrzydla. Ludzie próbują podcinać Viki skrzydła swoimi komentarzami, szufladkować ją muzycznie i wizerunkowo. Viki jednak to ignoruje, odrzuca i z dystansem do nich odlatuje w kolejne miejsca. Będąc ponad to wszystko, co dzieje się w internecie.

„Terminal 3” to efekt współpracy ze znakomitymi artystami: Bhavem – brytyjskim producentem, który ma na koncie współpracę m.in. z Beyonce, Ritą Orą i Justinem Bieberem. Płytę, razem z Viki, współtworzyli także DJ Katch, Margaret i KaCeZet. Zapowiedzią wydawnictwa były dwa single – „Daj mi znak” i „Wizja”, a dziś premierę ma wyjątkowy teledysk do trzeciego singla „Kiss And Fly”, w reżyserii Mortvideo.

