Vincent Dumestre dyrektorem artystycznym festiwalu Misteria Paschalia w latach 2024–2026

Nadchodzące lata dadzą okazję do kontynuowania i rozwijania tej przygody. Vincent Dumestre obejmie funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Misteria Paschalia w kolejnych trzech edycjach – w latach 2024–2026. O jego pomyśle na 21. odsłonę festiwalu usłyszymy 15 stycznia – wówczas zostanie przedstawiony program Misteria Paschalia 2024.

W 1998 roku założył Le Poème Harmonique, zespół specjalizujący się repertuarze barokowym. Zespół zyskał natychmiastowe uznanie, a Vincent Dumestre został uhonorowany tytułem „Young Musician of the Year” czasopisma „Diapason” (1999). Artysta do dziś pełni funkcję dyrektora artystycznego grupy.

Jest entuzjastą renesansu dawnych oper (Caligula, Egisto, Cadmus et Hermione), muzyki sakralnej (Lamentations Cavalierego i Grands Motets De Lalande’a) i kameralnej (Briceno, Belli, Tessier i inni), jednym z najbardziej pomysłowych i wszechstronnych interpretatorów i propagatorów muzyki XVII i XVIII wieku, którą wykonuje z Le Poème Harmonique. W jego dorobku znajduje się około trzydziestu nagrań audio i DVD wydanych pod marką Alpha Classics oraz Château de Versailles Spectacles.