W Brzeźnicy ciężarówka zderzyła się z osobówką. Droga krajowa nr 44 zablokowana Jerzy Zaborski

W Brzeźnicy, w powiecie wadowickim, ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. DK 44 zablokowana. Szukajcie objazdów pomiędzy Skawiną i Zatorem. MAŁOPOLSKIE DROGI/FB Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W Brzeźnicy doszło do wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym. Służby ratownicze zostały powiadomione 26 czerwca 2024, o godz. 12.30. DK 44 jest zablokowana. Kierowcy z Oświęcimia, wybierający tę drogę do stolicy Małopolski przez Zator i Skawinę, muszą szukać innych dróg. Podobnie podróżujący od strony Krakowa do Energylandii.