W czwartek startuje Małopolski Wyścig Górski. Czas na „Piekło Południa”

Już pierwszego dnia będą emocje. Zamiast tradycyjnego kryterium O Złoty Pierścień Krakowa będzie „czasówka” pod górę. Kolarze będą mieli do pokonania 1400 m i ten odcinek już zróżnicuje peleton. Jeszcze większe zmiany nastąpią po pierwszym etapie. Pogórze Wielickie to wiele krótkich, ale ostrych podjazdów, a na „deser” będzie wspinaczka na Chełm. Drugi etap powinien zakończyć się finiszową rozgrywką w Nowym Targu, a ostatni rozstrzygnąć losy wyścigu na 11-kilometrowym podjeździe na Przehybę na 1175 m n. p. m.

Dwa lata temu strasznemu wypadkowi niedaleko Nowego Targu, po którym był trzy tygodnie w śpiączce, a przez miesiące dochodził do siebie, uległ Karol Domagalski z teamu HRE Mazowsze Serce Polski. Teraz wraca na dobrze sobie znane trasy. - To zdarzenie jest wymazane z głowy, lęków nie mam – mówi zawodnik rodem ze Skały. - Przypomina mi się jednak ten wypadek każdego ranka, gdy budzę się z bólem. Przyzwyczaiłem się do życia z bólem. Boli prawa część ciała, ta, którą uderzyłem w betonowy przepust. Robię rozruch i wtedy wszystko „puszcza”. Na tę chwilę bardzo dobrym wynikiem byłaby pierwsza dziesiątka.

Wygra Polak, czy jak przed rokiem, obcokrajowiec?

- Im więcej zagranicznych drużyn jest na polskim wyścigu, tym jest on bardziej widowiskowy i nieprzewidywalny. Nikt nie mówi o jakichkolwiek układach, jest to po prostu prawdziwy wyścig od startu do mety – mówi Domagalski.

- Mamy w Polsce dobrych górali, jak Paweł Cieślik, Piotr Brożyna, wraca po kontuzji Jakub Kaczmarek, górski mistrz Polski – przypomina Rutkiewicz. - Liczymy na naszych zawodników, a zagraniczni? Zobaczymy. Nasi górale na pewno będą w stanie powalczyć. Wszystko jest otwarte, ale myślę, że wygra Polak. Chcielibyśmy, by był to ktoś z naszej grupy.