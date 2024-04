W Krakowie odbywa się Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz

- Tegoroczne Biennale są przestrzenią do wymiany poglądów nad znaczeniem Common Space. Naszym celem niezmiennie jest budowanie świadomości roli projektanta wnętrz oraz kompetencji, jakie idą za absolwentami kształcenia w ramach Wydziału Architektury Wnętrz - mówi prof. dr hab. Marek Błażucki, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

W ramach 8. Biennale Architektury Wnętrz organizowanego pod hasłem Common Space w dniach 11 - 12 kwietnia odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, podczas której uczestnicy będą wygłaszać referaty w formie stacjonarnej, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, z równoczesnym streamingiem online.

- Common Space to przestrzeń wspólna, wykorzystywana przez grupę osób lub w pojedynkę. Użytkowana w różny sposób, zależny od potrzeb, może być miejscem spotkań, relaksu, a także samotnią i schronieniem przed gwarem miasta. Stawia to pytanie, czy przestrzeń wspólna powinna zmuszać ludzi do kontaktu, czy też umożliwiać indywidualne doświadczania - tłumaczy dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP, Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz.

Konkurs dla studentów

Po raz ósmy w ramach wydarzenia odbywa się konkurs dla studentów. Swoje pomysły na wykonanie przestrzeni wspólnej Common Space, czyli podwórza nowej siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki krakowskiej ASP zgłosiło 51 studentów. Wyniki poznamy w pierwszym dniu wydarzenia.