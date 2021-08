W Krakowie szykuje się eksplozja emocji narastających wokół kwestii LGBT. Dwie manifestacje skrajnych środowisk w tym samym czasie

W Krakowie w sobotę szykuje się eksplozja emocji narastających wokół kwestii LGBT, ponieważ tego samego dnia na ulice miasta zamierzają wyjść przedstawiciele i zwolennicy Młodzieży Wszechpolskiej, aby wyrazić „sprzeciw wobec tęczowej propagandzie” oraz przeciwnicy dyskryminacji prawnej i społecznej, który będą demonstrować podczas Marszu Równości.

Po raz kolejny, jak co roku niestety środowiska LGBT organizują swoją paradę równości. Na szczęście Młodzież Wszechpolska w tym samym czasie organizuje wydarzenia, które mają sprzeciwić się niemoralnej modzie na tzw. tolerancję wobec osób LGBT+. Udało nam się znaleźć sposób na to, by napsuć trochę krwi organizatorom parady i zmusić ich m.in. do zmiany trasy na dużo bardziej niekorzystną wykorzystując do tego literę prawa, która stoi po naszej stronie. Zobaczymy jak organizatorzy parady równości zachowają się i poradzą sobie z tym problemem