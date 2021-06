W lipcu startuje kino letnie w MOCAK-u. Piątkowe seanse w kinie pod chmurką za 5 zł

Od 9 lipca do 27 sierpnia w piątkowe wieczory w podcieniach MOCAK-u zagości letnie kino. Tegorocznym tematem przewodnim będzie LGBT+.

"Na program kina letniego składają się przejmujące, zapadające w pamięć opowieści o dziewczynach i chłopcach, kobietach i mężczyznach, nadwrażliwcach i ludziach dramatycznie niedookreślonych, którzy przypominają, że bycie sobą to wielkie wyzwanie" - zapowiada swój cykl MOCAK.

Wszystkie filmy rozpoczynać się będą o godz. 21.00. Wstęp 5 zł, bilety do nabycia w kasie Muzeum przed seansem oraz w sklepie internetowym MOCAK Bookstore. Sprzedaż online będzie uruchamiana dwa tygodnie przed wydarzeniem i kończyła się w dniu seansu o godz. 12.

9 lipca

"120 uderzeń serca"

reż. Robin Campillo

Wczesne lata 90., epidemia AIDS zbiera we Francji żniwo przy cichej zgodzie rządu i koncernów farmaceutycznych. Zmowę milczenia wokół choroby akcjami, marszami, happeningami starają się przerwać aktywiści z paryskiego ACT UP. 120 uderzeń serca to pełen pasji i furii portret młodości, rasowe, rozdyskutowane kino polityczne i poruszająca love story. To także zbiorowy portret pokolenia, chyba ostatniego, które tak namiętnie wierzyło w możliwość zmiany i w to, że politykę trzeba uprawiać na ulicach