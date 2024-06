W Muzeum Ziemi Bieckiej dzieci znalazły szkielet mieszkańca miasteczka sprzed setek lat. Emocji związanych z odkryciem była naprawdę moc!

- Współczesna archeologia to nie tylko tradycyjne narzędzia jak łopaty czy pędzelki, to nauka interdyscyplinarna korzystająca z najnowszych osiągnięć techniki, takich jak badania geofizyczne czy fotografie lotnicze wykonane za pomocą dronów – deklarowali organizatorzy, czyli Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Archeologia w Małym Krakowie

Na początek w ogródku koło Kromerówki pojawiły się deski i piasek potrzebne do zbudowania pola badawczego. Z tym akurat nie było większego problemu, wszak bowiem muzealnikom żadna praca nie jest obca.

Schody zaczęły się podczas poszukiwań szkieletu, który miał grać rolę przodka sprzed wieków. W prawdziwej pracy badaczy ludzkie kości, to niemal chleb codzienny, ale raczej nikt nie zdecydowały się wykorzystać je do bądź co bądź zabawy. Zaczęły się więc poszukiwania, między innymi w szkołach. Cóż, tam szybko okazało się, że takich pomocy naukowych jest coraz mniej.