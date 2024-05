W Trzebini znów rusza Lokomotywa Chechło. To cykl letnich koncertów nad zalewem Małgorzata Gleń

Pamiętacie, co w ub.roku działo się nad zalewem Chechło w Trzebini? Pełny chillout. No to szykujcie się na powtórkę. Od 18 maja rusza Letnia Scena Muzyczna vol 2, czyli druga odsłona cyklu koncertów plenerowych przy Beach Barze Lokomotywa Chechło, promujących artystów różnych stylów muzycznych.