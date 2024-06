W Wiśle Kraków wciąż wiele niewiadomych. Kto przyjdzie, z kim sparingi, kiedy start sezonu?

Piłkarze Wisły Kraków powoli będą kończyć urlopy. Od 17 czerwca rozpoczną wspólne treningi. Od poniedziałku mają już jednak pracować indywidualnie według specjalnie rozpisanych ćwiczeń.

Na razie na temat planu przygotowań Wisły do sezonu wiadomo tyle, że drużyna w komplecie spotka się z nowym trenerem Kazimierzem Moskalem w poniedziałek 17 czerwca. Wiadomo też, że zespół pojedzie na krótkie zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. 28 czerwca „Biała Gwiazda" zagra sparing z Puszczą Niepołomice. Być może dojdzie jeszcze jeden mecz kontrolny, 25 czerwca, jeśli uda się znaleźć odpowiedniego sparingpartnera. Mała liczba gier kontrolnych nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Wisła wyjątkowo wcześnie rozpocznie nowy sezon. Może być tak, że pierwszy oficjalny mecz krakowianie zagrają już 6 lipca, jeśli PZPN na ten dzień wyznaczy spotkanie o Superpuchar z Jagiellonią Białystok. To jeden z terminów branych pod uwagę. Drugi to wrzesień, na razie bez konkretnej daty. Wszystko powinno być już jasne w najbliższych dniach. W każdym razie może być tak, że mecz o Superpuchar i te w eliminacjach do Ligi Europy Wisła weźmie z marszu i potraktuje je po prostu jako element przygotowań już do meczów ligowych, które choć wciąż na zapleczu ekstraklasy, traktowane będą jako priorytetowe w nowym sezonie.

Na razie wciąż niewiele wiadomo też o tym jak będzie wyglądać kadra Wisły w nowym sezonie. Od ostatniego meczu w klubie z ul. Reymonta mamy przede wszystkim odejścia, bo krakowski klub pożegnał się już przecież z ośmioma zawodnikami, którym wygasają kontrakty. Nowych twarzy na razie nie ma, choć trener Kazimierz Moskal jasno wyraził priorytety, czyli wskazał, na jakie pozycje oczekuje transferów i to jak najszybciej. - Jeśli zostałaby ta kadra, która jest, to powiedziałem w klubie, że na już potrzebujemy lewego obrońcy, środkowego obrońcy, środkowego pomocnika i napastnika. To jest czterech zawodników, których potrzebujemy na już! Jeśli coś się wydarzy, to trzeba będzie reagować.

Trener Wisły sam zapowiedział już również, że z niektórymi zawodnikami z obecnej kadry będzie chciał rozmawiać wcześniej niż przed oficjalnym startem przygotowań wspomnianego 17 czerwca. Choćby z tymi, którzy wracają z wypożyczeń i mają rozpocząć przygotowania do nowego sezonu z Wisłą. W tym gronie są przede wszystkim ci piłkarze, którzy grali w minionym sezonie w Górniku Łęczna, czyli Mateusz Młyński, Piotr Starzyński i Enis Fazlagić. Moskal chce się jednak przyglądnąć też dwójce, która wywalczyła awans do I ligi ze Stalą Stalowa Wola, czyli Kacprowi Chełmeckiemu i Arkadiuszowi Ziarce oraz bramkarzowi, który przyczynił się do awansu do II ligi Wieczystej Kraków, czyli Patrykowi Letkiewiczowi.

- Prosiłem, żeby mi przedstawiono całą listę zawodników wypożyczonych - mówi trener Wisły. - Chciałem się temu przyglądnąć. Chełmecki czy Ziarko to młodzi zawodnicy, o których na razie niewiele wiem. Więcej mogę powiedzieć o Młyńskim czy Starzyńskim. Fazlagić to z kolei chłopak do środka pola, który może nam coś dać. Letkiewicz może zwiększyć rywalizację w bramce. Wszyscy oni jednak muszą mieć świadomość, że będą musieli się poświęcić i stanąć do rywalizacji. Ja o nich mogę powiedzieć w taki sposób, że mocno liczyłem np. na rozwój Starzańskiego. To akurat chłopak, który ma wszystko, żeby się rozwijać i stać się nawet podstawowym zawodnikiem. Z każdym z nich będę chciał rozmawiać indywidualnie. Nawet jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań, żeby później nie tracić czasu. Każdy z nich zasługuje na taką rozmowę, ale ja też chcę od nich jasno usłyszeć, co chcą w życiu osiągnąć.

