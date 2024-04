W Zakopanem coraz więcej śniegu. W nocy dosypało kolejne centymetry białego puchu

Niezła zima zrobiła się nam tej wiosny. Od kilku dni w Zakopanem jest zimno, w nocy chwyta mróz i co jakiś czas sypie śnieg. W nocy z soboty na niedzielę spadło ok. 5 cm śniegu. Biało zrobiło się w całym Zakopanem. Kto rano wstał i chciał jechać autem, musiał najpierw go odśnieżyć. Według IMGW, w Zakopanem leży 5 cm śniegu, a termometry w niedzielę rano wskazują 0,2 stopnie powyżej zera.

W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. - W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Pojawiła się tam warstwa świeżego śniegu, pod którą zalega starszy, twardy śnieg. Miejscami wiatr utworzył głębsze zaspy, gdzie indziej wywiał śnieg, odsłaniając lód. Ośnieżone gałęzie kosodrzewiny w wielu miejscach "kładą się" na szlaki, utrudniając przejście. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur i mgła, które ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopatka) wraz z umiejętnością posługiwania się nim - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

W partiach reglowych również pojawiła się kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu. Szlaki są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych błotniste. Na drzewach pojawiła się okiść - pod naporem ciężkiego śniegu mogą łamać się gałęzie.