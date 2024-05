W Zakopanem radni podzielili się pracą. Częścią komisji będą kierować radni z PiS

W Radzie Miasta Zakopanego, to Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej radnych, bo aż ośmiu. Większość ma jednak koalicja klubów Dla Podhala i Przyjazne Zakopane, którzy mają łącznie trzynastu radnych. Przewaga głosów była widoczna przy wyborze przewodniczących komisji. Radni, którzy dostali się do rady miasta z listy PiS podali tylko jedną kandydaturę na przewodniczącego komisji sportu, a był to Jan Gluc. Otrzymał on siedem głosów poparcia, dziewięciu radnych było przeciwnych, a pięciu wstrzymało się od głosu. Przewodniczącym komisji został Szczepan Karpiel Bułecka otrzymując 12 głosów poparcia przy pięciu przeciwnych i czterech wstrzymujących się. W przypadku pozostałych głosowań gdzie był tylko jeden kandydat radni byli niemal jednomyślni.

Radni z listy Prawa i Sprawiedliwości, doczekali się jednak swojego przewodniczącego komisji. Został nim Kazimierz Konarski, który będzie przewodził komisji rewizyjnej. Radni zgłaszając tą kandydaturę podkreślali bardzo dobre prowadzenie komisji w poprzedniej kadencji rady.