Wadowice. Były burmistrz Mateusz Klinowski zajmie się ekologią na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przy okazji ujawnił co sądzi o wadowiczanach

Jestem jednym z niewielu polityków świadomie nie posiadających samochodu i poruszających się na co dzień rowerem i komunikacją publiczną. Już w 2010 roku startowałem w wyborach mając w programie walkę ze smogiem i ochronę środowiska naturalnego wśród głównych postulatów. Dzisiaj to już standard

Wciąż jestem jedynym politykiem domagającym się otwarcie zakazu spalania paliw stałych na terenie całego kraju wprowadzonego jak najszybciej. No i takim, którego możesz regularnie zobaczyć zbierającego śmieci w terenach zielonych Niestety, okazuje się, że dla wyborców nie są to sprawy ważne Dla władz mojego uniwersytetu jednak najwyraźniej tak

Po co Rada Klimatyczna na UJ?

Powołanie Rady Klimatycznej to efekt oddolnej inicjatywy społeczności akademickiej, skupionej w ruchu Klimat UJ. Jej przedstawiciele w styczniu tego roku złożyli petycję na ręce władz uczelni, pod którą podpisało się ponad tysiąc osób. Wśród kilkunastu postulatów znalazło się m.in. wezwanie do utworzenia planu, kiedy Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo, przeprowadzenia audytu energetycznego uczelni i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii czy wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych z przestrzeni uniwersyteckich do końca br.