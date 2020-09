Wadowice. Radnego PO nie można zwolnić, choć likwidują cały oddział MARR

- Przed wyborami obsadzano tu osoby mniej lub bardziej powiązane z PO. One zresztą same czuły, że mogą stracić pracę, bo zaraz po wyborach dopytywały się u nas czy będą czystki

Oddział w Wadowicach będzie funkcjonował do października. Od listopada petenci mogą korzystać z usług najbliższego biura, czyli tego w Krakowie

Zmiany w MARR w Wadowicach nie nastąpiły jednak błyskawicznie, trzeba było poczekać na nie jeszcze rok. Jak się teraz okazało, są one jednak znacznie bardziej drastyczne niż sami pracownicy przypuszczali. Na początku tego roku zapadła decyzja, że wymiany pracowników MARR w Wadowicach nie będzie, za to całe biuro zostanie zamknięte, a oddział, jako jedyny w Małopolsce, zlikwidowany.

usłyszeliśmy we wtorek, 2 września, w sekretariacie zarządu MARR.

Ta decyzja na pierwszy rzut oka oznaczała też, że pracę straci jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków powiatu wadowickiego: Sebastian Mlak, związany z PO. Był nawet szefem wadowickiego sztabu Rafała Trzaskowskiego. W oddziale MARR w Wadowicach pracują cztery osoby, ale tylko Mlak jest radnym i to właśnie "uratowało" go przed zwolnieniem. Pracę ma też zachować kierownik biura, ale pod warunkiem przeniesienia się do innego miasta. Pozostali od listopada muszą rozejrzeć się za nowym zajęciem.

- Jest lubiany w mieście, organizuje imprezy sportowe i muzyczne, jest pracowity, nic dziwnego, że nikt nie chciał mu zaszkodzić - komentuje jeden z radnych PiS.

Problem ma teraz jednak MARR, bo nie do końca wiadomo co zrobić z pracownikiem, skoro cały oddział idzie do likwidacji. Już wcześniej szefowie spółki proponowali mu pracę w innym oddziale, w Proszowicach, ale ten im odmówił.

To za daleko. Teraz nie wiem jak będzie wyglądała moja praca. Nie mam jeszcze żadnej decyzji od przełożonych. Boję się, że i tak zwolnią mnie, narażając się na odszkodowanie i sprawę w sądzie pracy

zdradza nam radny Mlak.

Sytuacja ma wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jedną z rozpatrywanych opcji jest utworzenie w Wadowicach zdalnego punktu obsługi petentów. Wtedy radny pracowałby z domu, nie ruszając się z Wadowic. Możliwe jest też przeniesienie go do Krakowa (to niecała godzina dojazdu z Wadowic), ale i takiej propozycji, jak na razie, nie otrzymał.