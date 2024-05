Walka o maszt telefoniczny na Krzeptówkach w Zakopanem. Sieć T-Mobile zapowiada rozmowy z góralami

Bój o maszt toczył się w czerwcu 2023 roku. Wówczas telekomunikacyjny gigant próbował postawić 27-metrowy maszt na działce na Krzeptówkach, którą wydzierżawił od prywatnego właściciela. Na takie rozwiązanie nie godzili się okoliczni mieszkańcy. Obawiali się przede wszystkim o swoje zdrowie. Wówczas z góralami nikt o planach nie rozmawiał.

Skończyło się tak, że kilkudziesięciu mieszkańców dzień i noc przez niemal trzy tygodnie pilnowało, by składowany na działce maszt nie został złożony. Za mieszkańcami stanął urząd miasta i starostwo tatrzańskie. Urzędy podnosiły, że taka konstrukcja nie może stanąć na Krzeptówkach. Urząd miasta zaznaczał, że zakazują tego przepisy Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Z kolei starostwo podnosiło, że inwestycja musi być robiona na pozwolenie na budowę, a nie na zgłoszenie – jak próbował to zrobić T-Mobile.

Wtedy ostatecznie górale wygrali. Maszt został wywieziony z Zakopanego. Jednak niedawno okazało się, że firma telekomunikacyjna nie pogrzebała całkowicie swoich planów co do Krzeptówek. Jak informowaliśmy kilka dni temu, w grudniu 2023 roku firma złożyła wniosek do starostwa o pozwolenie na budowę masztu. Starostwo odmówiło wydanie decyzji. Na to postanowienie firma złożyła odwołanie do wojewody małopolskiego. Ten jak dotąd nie ustosunkował się do sprawy.