Wcześniej był tu kort tenisowy. Wielka tężnia solankowa w Olkuszu otwarta! Zobaczcie wideo

Wielka tężnia solankowa w Olkuszu otwarta

Tężnia wybudowana została w miejsce kortu tenisowego "D" - tuż przy wejściu do OSW "Czarna Góra" od strony ulicy Żuradzkiej. Konstrukcja została wykonana z drewna modrzewiowego. Ma prawie siedem metrów wysokości, a powierzchnia samej tarniny to prawie 700 metrów kwadratowych.

- Moim zdaniem to najpiękniejszy obiekt tego typu w Polsce. Szczególnie zjawiskowo prezentuje się nocą, gdy uruchomione zostanie oświetlenie, które daje niepowtarzalną atmosferę. Zapraszam wszystkich państwa do jak najczęstszego odwiedzania tego obiektu - podkreślał podczas otwarcia pierwszej tężni w gminie Olkusz burmistrz Roman Piaśnik.

Z obiektu można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 21. Warto zaznaczyć, że poza sezonem letnim, gdy kąpielisko na "Czarnej Górze" jest otwarte, z terenu tężni będzie można przejść na zieloną część kąpieliska, w której znajdują się: boisko do koszykówki, boiska do siatkówki, tory minigolfowe oraz plac zabaw. Na miejscu znajduje się także toaleta. Wstęp do niej jest płatny i kosztuje złotówkę.

Tężnia w Olkuszu Paweł Mocny

Zakończenie prac przy tężni solankowej to kolejny krok do ukończenia wieloletniej rewitalizacji ośrodka sportowo-wypoczynkowego. Pierwszym była przebudowa boisk wraz z budową nowych ścieżek pieszo-rowerowych, placu zabaw, siłowni pod chmurką i altanek. Później wyremontowano korty tenisowe oraz kąpielisko, a także wybudowano zaplecze sportowe z trybunami. Ostatnim krokiem z kolei ma być ukończenie wielofunkcyjnej hali sportowej, w której będą się mogły znaleźć między innymi: lodowisko, tory curlingowe, boiska do siatkówki czy piłki nożnej a także tory do jazdy na rolkach. W nowym budynku powstanie także restauracja. Przewidywany czas zakończenia prac przy obiekcie przypada jeszcze w tym roku.