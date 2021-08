Wicemarszałek Tomasz Urynowicz: nie mam wątpliwości, że PiS wycofa się z deklaracji anty-LGBT Julia Kalęba

Tomasz Urynowicz, który przestał pełnić obowiązki wicemarszałka, podsumował swój wkład w rozwój województwa. Andrzej Banas / Polska Press

Tomasz Urynowicz podsumował swoją działalność na stanowisku wicemarszałka województwa. Samorządowiec został odsunięty z tego stanowiska po konflikcie z marszałkiem Witoldem Kozłowskim dotyczącym uchwały nazywanej "anty-LGBT", a w najbliższych dniach zostanie z niego odwołany. - Mam wrażenie, że zachowałem coś, co w polityce, a zwłaszcza w samorządzie, jest najważniejszą rzeczą - prawo do własnego zdania i odwagę wypowiedzenia go, co sprawia, że nie mam powodu, by czuć się pobitym - mówił na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim.