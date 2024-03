Wiceminister środowiska: Inwestycja na Nosalu nie zagraża i nie wpływa negatywnie na środowisko

- Ta inwestycja jest wręcz konieczna z punktu widzenia rozwoju infrastruktury sportowej i w mojej ocenie nie zagraża w żadnej sposób i nie wpływa negatywnie na środowisko – tak o budowie nowej stacji narciarskiej na Nosalu w Zakopanem mów Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska. Tym samym resort środowiska bardzo wyraźnie wskazuje, że jest za kontynuację prac nad inwestycją, która z kolei dla ekologów jest nie do przyjęcia.

Chodzi o budowę nowej stacji narciarskiej na Nosalu w Zakopanem – obszarze objętym granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego i obszaru chronionego Natura 2000. inwestorem nowej stacji ma być sam Tatrzański Park Narodowy, który na dodatek – w ramach prac na inwestycją – chce wyciąć ok. 1,5 hektara lasu, by wytyczyć dodatkową trasę narciarską. W ramach inwestycji ma powstać nowy wyciąg narciarski, system sztucznego śnieżenie i oświetlenia. Docelowo ma to być stok dedykowany dla rozwoju narciarstwa alpejskiego, na którym będzie można organizować zawody międzynarodowe. Dopuszczona jednam ma być funkcja rekreacyjna. Inwestycja jest na etapie wydanej decyzji środowiskowej. Ta jednak została zaskarżona przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot. Ekolodzy uważają, że budowa nowej stacji doprowadzi do dewastacji tej części parku narodowego, zagrozi ostoi sokoła wędrownego i niedźwiedzia. Ekolodzy zaskarżyli decyzję środowiskową do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO na razie uchyliło rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Co do samej decyzji kolegium nie podjęło stanowiska.

Niedawno Ministerstwo Klimat i Środowiska informowało, że decyzja ws. Nosala zapadnie po rozpatrzeniu sprawy przez SKO. Teraz jednak jest jednoznaczne stanowisko przedstawiciela resortu. - Nic wbrew prawu i ponad prawem, ale wszystko dla ludzi i nic wbrew nim. Uważamy, że ta inwestycja jest wręcz konieczna z punktu widzenia rozwoju infrastruktury sportowej i w mojej ocenie nie zagraża w żadnej sposób i nie wpływa negatywnie na środowisko. Jest wiele inwestycji, które się rozwijają, będą poszerzane, także w przestrzenie TPN i faktycznie tak jest również z tą inwestycją. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się tą inwestycję dopiąć – poinformował w sobotę w Czarnym Dunajcu Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Również resort sportu i turystyki jest za budową na Nosalu. - Tutaj z Tatrzańskim Parkiem Narodowy nie mamy rozbieżności, prace trwają. Jest przychylność wszystkich władz w Zakopanem. Z punktu widzenia sportu jest to niewątpliwie inwestycja o znaczeniu strategicznym. Jeśli partnerzy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska pomogą w tym wkładzie własnym dla TPN, to mam nadzieję, że w krótkim czasie ogłosimy to. Bo to jest potrzebne dla polskiego sportu. To jest jedna z pierwszych trzech inwestycji, która powinna być przeprowadzona – mówił w Czarnym Dunajcu Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.

Na pytanie, czy to jednak TPN – instytucja powołania do ochrony przyrody powinna być inwestorem i odpowiadać za wycinkę 1,5 hektara lasu w terenie chronionym odpowiedzi udzielił Ireneusz Raś.

- Wszystkie procedury tam zostały dopełnione. Sprawdzałem to osobiście. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został oprotestowany. Nawet wycinka tych drzew jest przewidziana w planie, a ci co protestują teraz, wtedy tego nie robili. Mam nadzieję że decyzja środowiskowa szybko wróci z odwołania i będziemy mogli już tylko się troszczyć o to, żeby zrobić montaż finansowy – mówił Ireneusz Raś Wiceminister sportu szacuje, że budowa nowej stacji na Nosalu może kosztować ok. 45 mln zł.

