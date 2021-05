Więcej pociągów wyjedzie na tory. Co podróżnych czeka w wakacje?

- W te wakacje najszybszy skład przejedzie między tymi miastami w 53 minuty (rok temu najszybszy miał o 44 minuty dłuższy czas przejazdu). Podwoi się liczba połączeń pomiędzy Krakowem a Wrocławiem (z 7 do 14), a najszybszy pociąg pokona tę trasę o 31 minut szybciej niż rok temu – w 2 godziny i 53 minuty. Z 10 do 18 wzrośnie liczba par pociągów na trasie Wrocław – Katowice, a czas przejazdu najszybszego składu skróci się z 2 godzin i 13 minut do 1 godziny i 50 minut - informuje PKP IC.

Trasa pomiędzy stolicą a Trójmiastem należy do najpopularniejszych, w wakacyjne weekendy dodatkowo będzie ją obsługiwać pociąg IC Lazur relacji Łódź Fabryczna – Gdynia – Łódź Fabryczna. Mieszkańcy Podkarpacia zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Trójmiasta dzięki wydłużeniu do Przemyśla relacji składu TLK Artus łączącego na co dzień Gdynię z Krakowem.

IC Karłowicz relacji Warszawa – Zakopane przez Radom, Kielce i Kraków to połączenie, które w sezonie wakacyjnym zapewni możliwość dojazdu do Zakopanego. Do pociągu TLK Artus relacji Gdynia – Przemyśl – Gdynia będzie dołączana grupa wagonów do Jeleniej Góry.

Wagony COMBO ruszają na tory

W okresie wakacyjnym na torach zadebiutują wagony COMBO. Te wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. Zadbano w nich o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wydzielono przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku. W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.