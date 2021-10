Wieczysta - Garbarnia. "Większą jakość piłkarską ma Wieczysta" - ocenia przed meczem Pucharu Polski były trener obu drużyn, Robert Orłowski

Wieczysta czy Garbarnia - kto jest faworytem tego meczu?

Robert Orłowski: - Jeżeli spojrzymy na ligi, w których grają te zespoły, to teoretycznie faworytem jest Garbarnia. Ale jeżeli spojrzymy na jakość piłkarską w obu zespołach, no to tutaj postawiłbym na Wieczystą.

W meczu z Chrobrym Głogów pokazała, że jest w stanie rywalizować z zespołami ze szczebla centralnego.

Siłą Wieczystej jest raczej jakość zawodników, natomiast w meczu z Chrobrym to on był lepiej zorganizowanym zespołem. Ale Chrobry był lepiej zorganizowany do momentu zmian, do 60 minuty. Kiedy Chrobry strzelił na 1:0, prowadził, zaczęły się zmiany, to odniosłem wrażenie, że ten zespół jakby osiadł na laurach. Założył sobie, że to 1:0 jakoś powinien utrzymać. I został pokarany, bo Wieczysta grała do samego końca, była zdeterminowana. Nie było dużych różnic jeżeli chodzi o motorykę, natomiast w I lidze tempo rozgrywania akcji jest zdecydowanie inne niż w meczu Wieczystej z Chrobrym. Co jeszcze warto zauważyć: w tamtym spotkaniu Wieczysta grała z przeciwnikiem równorzędnym, który nie był wycofany jak większość jej rywali w IV lidze. Bo na tym poziomie żaden zespół się nie odkrywa przed Wieczystą, żaden nie chce od razu zaatakować, zespoły są lekko wycofane.

Robert Orłowski jako trener Garbarni (2013 r.) Andrzej Wisniewski / Polskapress

Niektóre nawet bardzo.