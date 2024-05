Wieczysta II Kraków lepsza od Pcimianki Pcim w hicie V ligi zachodniej

Wieczysta II Kraków - Pcimianka Pcim 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Wołosik 40, 2:0 Banachowicz 56, 3:0 Banachowicz 72, 3:1 Grzybowski 77.

1:0 Wołosik 40, 2:0 Banachowicz 56, 3:0 Banachowicz 72, 3:1 Grzybowski 77. Wieczysta II: Sapielak - Asmelash, Rygiel, Kalemba, Kumah - Bąk (67 Madejski), Sławczew (60 Szewczyk), Gamrot, Misak (67 Słonina), Linca (86 Niechciał) - Wołosik (46 Banachowicz).

Sapielak - Asmelash, Rygiel, Kalemba, Kumah - Bąk (67 Madejski), Sławczew (60 Szewczyk), Gamrot, Misak (67 Słonina), Linca (86 Niechciał) - Wołosik (46 Banachowicz). Pcimianka: Wyroba - Zarzyka, K. Pandyra, Mazur, Jeziorski, Bogusławski, Abdullahi, Kowalczyk (75 Grzybowski), Rodrigo, Malik - Stańczyk.

Wyroba - Zarzyka, K. Pandyra, Mazur, Jeziorski, Bogusławski, Abdullahi, Kowalczyk (75 Grzybowski), Rodrigo, Malik - Stańczyk. Sędziował: Adrian Stajnder (Limanowa). Żółte kartki: Kalemba, Linca. Widzów: 100.

ZDJĘCIA Z MECZU WIECZYSTA II - PCIMIANKA [kliknij i przewijaj galerię w dół]

Mecz dwóch najlepszych drużyn w lidze, które już wcześniej zapewniły sobie awans do IV ligi, był dość wyrównany. Obie strony miały sporo okazji, a skuteczniejsi okazali się gospodarze. Dzięki wygranej znacznie przybliżyli się do zwycięstwa w lidze - na trzy kolejki przed końcem mają 6 punktów przewagi nad Pcimianką i lepszy bilans bezpośrednich spotkań. W trzech ostatnich spotkaniach wystarczy im punkt (lub straty głównego rywala). Przypomnijmy, że dla drużyny prowadzonej przez trenera Łukasza Kubika to czwarty z rzędu awans, w każdym sezonie od utworzenia rezerw.