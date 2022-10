Wieczysta Kraków kontra Wisłoka Dębica. Nie w Krakowie, żeby nie grać w trakcie remontu

Co istotne: to spotkanie miało odbyć się w Krakowie. Jednak dobrych parę tygodni temu Wisłoka zwróciła się do Wieczystej z prośbą (rozpatrzoną pozytywnie) o zmianę gospodarza. - Ze względu na to, że w przyszłej rundzie duża trybuna naszego stadionu prawdopodobnie będzie nieużytkowana, bo będzie w fazie remontu - wyjaśnia Bieszczad. - Są uzyskane pieniądze z Polskiego Ładu, ma nastąpić wyburzenie starej trybuny i powstanie nowej, wraz z zapleczem całego klubu.

Prace mają zacząć się jeszcze w tym roku, no i ludziom zarządzającym dębickim klubem zależało na tym, by Wieczysta przyjechała jeszcze na taki stadion, na który może wejść jak najwięcej kibiców (duża trybuna to ok. 1250 miejsc).