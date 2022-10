Wieczysta Kraków. Czy Wisła Kraków jest zagrożeniem dla tego projektu?

"W odniesieniu do pojawiających się spekulacji chcielibyśmy zapewnić, że niezmiennym celem Zarządu i Sponsora Wieczystej Kraków, jest dalszy rozwój naszego Klubu, oparty o budowanie odpowiednich struktur, infrastruktury, pracę z młodzieżą oraz sukcesy I drużyny" - to komunikat, opublikowany w czwartek przez Wieczystą.

Przesłanie jest jasne: ten projekt będzie kontynuowany.

My dopowiadamy - niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, czy Kwiecień rzeczywiście zainwestuje w Wisłę. Na ile to prawdopodobne, pisaliśmy w środę: