Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko poleca alkomat i zaprasza na majówkę, Radosław Majewski popisuje się przewrotką

Ziemniaki – regionalne dania z ziemniakami. Zobacz, co z ziemniaków przygotowuje się w Polsce

Podhalańskie moskole i wielkopolskie pyry z gzikiem. Kluski śląskie i kaszubski grucholec. Co łączy te potrawy? Oczywiście ziemniak! Ziemniaki za sprawą smaku i niezrównanych możliwości kulinarnych zyskały sławę od morza aż do Tatr. Przez lata gościły na biesiadnych stołach w regionalnych potrawach. Dzisiaj coraz częściej zastępujemy je w diecie innymi produktami, co jest błędem. To poczciwe warzywo ma dużo zalet i stanowi podstawę wielu smacznych dań lokalnych. Jakich? Zobacz co od lat króluje na regionalnych stołach!