Wieczysta Kraków zakontraktowała piłkarza Puszczy Niepołomice

Michał Koj przez ostatni rok występował w ekstraklasie, reprezentując barwy Puszczy Niepołomice, z którą związał się przed dwoma laty. Po awansie rozegrał w elicie 19 meczów i zdobył jednego gola.

Ekstraklasa nie była mu obca, gdyż w sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpił 135 razy i zdobył 11 bramek, występując w Koronie Kielce, Górniku Zabrze, Ruchu Chorzów i Pogoni Szczecin.

Koj, którego kontrakt z Puszczą wygasał 30 czerwca, jest wychowankiem Slavii Ruda Śląska, skąd przeniósł się do MSPN Górnik Zabrze, a następnie do młodzieżowych zespołów Ruchu Chorzów. Ma nawet za sobą epizod w Grecji, gdyż jako juniort trafił z Ruchu do zespołu Panathinaikosu Ateny U-21.

Wieczysta przed startem w rozgrywkach 2. ligi pozyskała wcześniej bramkarza Oskara Mielcarza oraz Daniela Mikołajewskiego, Daniela Sandovala, Lisandro Semedo, Michała Feliksa (ostatnio Ruch Chorzów) i Rafaela Gonzaleza "Chumę".