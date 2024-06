Większość stoisk z oscypkami w Zakopanem znalazła nabywców. Przychody z dzierżawy będą wyższe niż rok temu

Kilka tygodni temu informowaliśmy o przetargu, jaki ZCK ogłosiło na wydzierżawienie 26 stoik na Krupówkach i pod Gubałówką. Ceny wywoławcze za każde stoisko były w tym roku wyższe od ubiegłorocznych o ok. 20 proc. Podwyżka podyktowana była inflacją.

Na targu pod Gubałówką do wydzierżawienia było 10 stoisk, a na Krupówkach – 16, wszystkie na okres od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku. W sumie ZCK chciało miesięcznie zainkasować za stoiska z Krupówek min. 152 034 zł, a za te na targu pod Gubałówką - min. 121 114 zł, co łącznie dałoby 273 148 zł miesięcznie. Za 12 miesięcy robiłaby się z tego kwota 3 mln 277 tys. 776 zł.

W połowie czerwca okazało się, że nie na wszystkie stoiska znaleźli się chętni. Zachodziła obawa, ze zyski z dzierżawy będą niższe. Równocześnie ZCK ogłosiło kolejny przetarg na niezajęte stoiska, tyle że z niższą ceną wywoławczą w stosunku do pierwszego postępowania.