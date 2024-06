Wielka woda zalała gminę Łososina Dolna. Straty po powodzi błyskawicznej w infrastrukturze sięgają milionów. Wystąpili o rządową pomoc

Straty sięgają 6. milionów złotych

Praktycznie co roku na przełomie wiosny i lata przez gminę Łososina Dolna przechodzą powodzie błyskawiczne. Górskie potoki, które spływają z góry nabierają na sile i niosą spustoszenie. Wystarczy pół godziny intensywnego deszczu, aby drogi zamieniły się w rwące rzeki. Zalewana jest krajówka nr 75 prowadząca z Nowego Sącza w kierunku Krakowa. To pechowy odcinek, na którym także często dochodzi do wypadków, w tym wielu śmiertelnych.

Nie inaczej było w poniedziałek (10 czerwca), kiedy to ok. 19 zaczęło mocno padać. Woda wdzierała się do piwnic i garaży, wielu mieszkańców było odciętych od świata. Zalany został sklep i hala produkcyjna. Żywioł zniszczył most w Witowicach Dolnych i uszkodził 11 kilometrów lokalnych dróg. Straty w infrastrukturze zostały już policzone.