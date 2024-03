Wielkanoc 2024. Babka wielkanocna bez drożdży – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY]

Babka wielkanocna bez drożdży – przepisy naszych Czytelników. Tradycyjne babki piaskowe, efektowna babka szpinakowa, szybka babka dla zapracowanych! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na pyszne baby wielkanocne bez drożdży.

Przepisy na babki wielkanocne bez drożdży. Baba wielkanocna na stole pojawić się musi! Baba to cała gama smaków i sposobów wykonania. Sekret udanego wypieku to tradycyjna receptura przekazywana z pokolenia na pokolenie oraz odpowiednie zasady, których należy przestrzegać. Zobaczcie jakie baby przygotowują od lat w swoich domach nasi Czytelnicy! Tradycyjna wielkanocna babka piaskowa. Fot.123RF

Tradycyjna wielkanocna babka piaskowa [PRZEPIS]

Składniki 6 jajek

25 dag masła

1/2 kg cukru

1/2 kg mąki

1/2 szklanki mleka

olejek migdałowy

mały proszek do pieczenia

łyżka kakao Wykonanie

Utrzeć masło i cukier na gładką masę. Potem dodawać po jednym żółtku, dalej ucierając. Powoli dosypywać po łyżce mąki i proszek do pieczenia. Ostrożnie wlać mleko, dalej mieszając. Na koniec delikatnie dodać ubitą na sztywno pianę z białek. Niewielką ilość ciasta przełożyć do miseczki i wymieszać z kakao. Do formy do pieczenia przełożyć najpierw białe ciasto, potem ciemne i znowu białe. Formę wypełnić tylko do połowy, bo babka urośnie! Formę z ciastem włożyć do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i piec około 40 minut. Posypać cukrem pudrem. Na święta można dodatkowo udekorować według własnego uznania.

Przepis Marii Mleczko Wielkanocna baba herbaciana z lukrem. Fot. Violetta Grzelka

Wielkanocna baba herbaciana z lukrem [PRZEPIS]

Składniki 1 kubek mocnej, świeżo zaparzonej, czarnej herbaty (cieplej)

2 jaja

1 kubek cukru białego lub trzcinowego

2 kubki mąki

3 łyżki stołowe masła lub 3-4 łyżki oleju rzepakowego

3-4 czubate łyżki domowej konfitury np. wiśniowej, malinowej, śliwkowej - do wyboru

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 opakowanie cukru wanilinowego

bakalie: rodzynki, żurawina, morele suszone, orzechy, suszone śliwki, wiśnie drylowane - do wyboru

Składniki na lukier 3-4 łyżki stołowe cukru pudru

sok z 1/4 cytryny (kilkanaście kropel) Wykonanie

Zaparzyć kubek dobrej, mocnej herbaty (2 saszetki na kubek wrzątku). Nastawić piekarnik na 200 stopni. Foremkę na babkę nasmarować masłem lub olejem i wysypać bułką tartą. Następnie blenderem lub mikserem ubić jaja z cukrem i cukrem wanilinowym na jednolitą masę. Dodać masło lub olej i pomału wlewać jeszcze ciepłą, ale nie gorącą (!) herbatę. Miksować chwilę i stopniowo dodawać mąkę wymieszaną z sodą oczyszczoną.

Na koniec dodać konfiturę, w tym przypadku konfiturę wiśniową z całymi owocami, posiekane na mniejsze kawałki bakalie i wymieszać całość łyżką.

Ciasto o konsystencji gęstej śmietany wlać do przygotowanej formy i piec w 200 stopniach 30-40 minut. Sprawdzić patyczkiem, czy jest upieczone - patyczek ma być suchy, ale nie trzeba przetrzymywać ciasta za długo, aby było wilgotne w środku.

Po przestygnięciu babkę odwrócić i wyjąć z formy. Przygotować lukier szybko łącząc cukier puder z kilkoma - kilkunastoma kroplami soku z cytryny. Po energicznym wymieszaniu łyżką, szybko rozsmarować, najlepiej pędzelkiem, powstały lukier na powierzchni babki.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki” Efektowna babka szpinakowa. Fot. Joanna Tokarz

Efektowna babka szpinakowa [PRZEPIS]

Składniki na metalową formę z kominem o średnicy około 25 cm

150 g rozmrożonego i odciśniętego szpinaku

3 jajka

3/4 szklanki cukru kryształu

3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią

sok z 1/2 cytryny

300 ml oleju rzepakowego

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Dodatkowo 1 biała czekolada

50 ml słodkiej śmietanki 30%

30 g płatków migdałów



Wykonanie

Jajka wraz z cukrem kryształem oraz waniliowym ubić na puszystą masę. Dodać sok z cytryny.

Odciśnięty, rozmrożony szpinak zmiksować z olejem. Powoli dodawać do masy jajecznej i miksować na najwolniejszych obrotach tylko do połączenia.

Do ciasta dodać przesianą mąkę pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszać delikatnie drewnianą łyżką lub szpatułką. Do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy przelać ciasto. Piec godzinę w 180 stopniach - do suchego patyczka. Około 15 minut przed końcem pieczenia ciasto możemy przykryć folią aluminiową, by zbytnio się nie przypaliło.

Gotową babkę polać czekoladą rozpuszczoną ze słodką śmietanką i posypać migdałami.

Do swojej babki wykorzystałam także resztki jasnego biszkoptu (pozbawionego ciemniejszych kawałków). Ułożyłam je pomiędzy ciastem szpinakowym, dzięki czemu otrzymałam dwa odcienie.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie” Wielkanocna babka dla zapracowanych Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej

Wielkanocna babka dla zapracowanych [PRZEPIS]

Składniki 5 jajek

1 kostka margaryny

1 szklanka cukru

1 szklanka mąki kartoflanej

½ szklanki maki pszennej

1 cukier wanilinowy

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

otarta skórka z cytryny (dla smakoszy)

szczypta soli

lukier lub czekolada do polania

Wykonanie

Jajka z cukrem i cukrem wanilinowym ubić mikserem do białości. Przesiane mąki wymieszać z proszkiem do pieczenia i połączyć z ubitymi jajkami. Powoli wlewać roztopioną (nie gorącą) margarynę i delikatnie miesząc mikserem na końcu dodać skórkę z cytryny. Piec w temperaturze 180 stopni około 40 minut. Babkę udekorować według uznania.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Wielkanocna babka parzona. Fot. Sylwia Ładyga

Wielkanocna babka parzona [PRZEPIS]

Składniki 1/2 szklanki maki pszennej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

3 jajka

1/2 szklanki cukru

125 g margaryny

1 łyżeczka proszku do pieczenia

cukier wanilinowy

laska wanilii

5 łyżek cukru pudru

Wykonanie

Mąkę ziemniaczaną przesiać z mąką pszenną i proszkiem do pieczenia.

Margarynę roztopić.

Białka oddzielić od żółtek. Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli, pod koniec ubijania dodając stopniowo cukier. Nie przerywając ubijania wlewać po 1 żółtku, a następnie łyżka po łyżce dodawać mąkę wymieszaną z proszkiem.

Delikatnie wlać roztopioną gorącą margarynę i cały czas miksować.

Dodać cukier wanilinowy i ziarenka wydrążone z laski wanilii.

Masę wlać do formy na babkę wysmarowanej odrobiną masła i obsypanej bułką tartą.

Masa powinna sięgać do połowy formy, gdyż znacznie rośnie.

Wstawić do nagrzanego do 170 stopni piekarnika na 25 minut , a następnie obniżyć temperaturę do 150 stopni i piec jeszcze ok. 20 minut na złoto.

Po tym czasie wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki i wystudzić babkę ok. 15 minut.

Wyciągnąć, oblać lukrem i obsypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko” Wielkanocna trójkolorowa babka Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej

Wielkanocna trójkolorowa babka Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Składniki 6 jajek

6 łyżek oleju

1 i 1/2 szklanki cukru

2 szklanki mąki pszennej

1 kostka margaryny

1 łyżka proszku do pieczenia

1 cukier wanilinowy

3/4 szklanki suchego maku

2 łyżki kakao

szczypta soli

Wykonanie

Margarynę utrzeć z cukrem, dodawać żółtka i nadal ucierać, dodać olej i jeszcze przez chwile ucierać. Do utartej masy wsypać mąkę i proszek do pieczenia, na koniec dodać ubite na sztywno białka. Ciasto dokładnie wymieszać i podzielić na trzy części.

Do pierwszej dodać mak, do drugiej kakao, a do trzeciej łyżkę mąki

Wlewać ciasto do formy po kolei, piec w nagrzanym piekarniku około 40-50 minut. Po wystygnięciu babkę możemy polać białą czekoladą lub posypać cukrem pudrem.

Uwaga! Forma na babkę powinna być posmarowana tłuszczem i wysypana mąka lub bułką tartą - ułatwi nam to wyjęcie babki z formy.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

