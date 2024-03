Babka wielkanocna: wilgotne i puszyste babki, które smakują wyśmienicie [PRZEPISY]

Wilgotne i puszyste babki na Wielkanoc 2024. Zebraliśmy dla Was najlepsze, sprawdzone przepisy naszych Czytelników na baby, które smakują i wyglądają obłędnie. Babka ananasowa w płatkach kokosu, babka z mandarynkami i zieloną herbatą, odwracana szyfonowa babka, wielkanocna babka kakaowa z dżemem z czarnej porzeczki, wielkanocna babka parzona waniliowa, efektowna baba szpinakowa, czy w końcu – tradycyjna drożdżowa baba jak u babci! Skusicie się?

Baby wielkanocne od zawsze są symbolem cierpliwości i doskonałości. Pięknie wyrośnięta, wilgotna baba wielkanocna zapewniała powodzenie i dobrobyt w rodzinie przez cały następny rok. Baby wielkanocne pierwszy raz na polskich stołach pojawiły się w XV wieku i od tej pory nieprzerwanie królują podczas rodzinnych spotkań. Najbardziej popularna i tradycyjna, to ta drożdżowa z dużą ilością rodzynek, urzekająca smakiem i puszystością.

Baba wielkanocna jak kobiece spódnice

Do wypieku bab od zawsze podchodzono z największą starannością. Już staropolskie przepisy mówiły o tym, że z wypiekiem bab należy postępować delikatnie, a ciastu okazać jak największy szacunek.

W poradniku „Praktyczne przepisy pieczenia ciast świątecznych a mianowicie: bab, babek, placków, mazurków, pierników i tortów oraz strucli, kołaczów, chleba, bułek, rogali i różnych przysmaczków do kawy, herbaty i czekolady” wydanym w 1890 roku Wanda Malecka i Florentyna Niewiarowska pisały o babie tak:

„Żadne ciasto nie wymaga tak wielkiej uwagi i tyle starania ile baby, a od tej wielkiej staranności zależy ich udanie się. Mąka na baby powinna być przynajmniej tydzień naprzód wysuszona, a w wigilią dnia w którym mają być pieczone, wszystko powinno być przygotowane, mąka przesiana, cukier utarty, niecki i formy czysto wymyte i wysuszone. Kuchnia, w której baby miszą się i rosną, musi być bardzo ciepła, tak, żeby było w niej ze 24 stopni ciepła Reaumura. Żadne stawianie ciasta przy piecu nie pomoże, jeżeli kuchnia lub izba w której ciasto stoi nie jest ogrzane do tego stopnia. Także trzeba na to bardzo uważać, żeby drzwi ze dworu nie otwierano, bo takie chłodzenie i przeciągi bardzo ciastu szkodzą (…)”

Restrykcyjnie przestrzegano więc reguł, które powinny obowiązywać podczas wypieku. Sukcesem były gotowe, pięknie wyrośnięte baby, kształtem przypominające spódnice noszone dawniej przez kobiety na wsi.

Zmierzycie się z wielkanocną babą? Poniżej znajdziecie przepisy naszych Czytelników na rewelacyjne wielkanocne baby.

Babka ananasowa w płatkach kokosu [PRZEPIS]

Babka ananasowa w płatkach kokosu. Fot. Joanna Tokarz Składniki: 1 i 1/4 kostki masła (ok 250g)

4 jajka

3 szklanki mąki pszennej

1 i 1/3 szklanki cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 duża puszka plastrów ananasa

50 g mielonych migdałów

2 łyżki likieru pinacolada Dodatkowo: 2 tabliczki białej czekolady

3 łyżki słodkiej śmietanki 30%

20 g płatków kokosowych

czekoladowa posypka





Wykonanie

Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę. Dodawać po jednym jajku cały czas ucierając. Odsączony ananas zmiksować na gładki mus i również powoli dodawać do kremu.

Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiać przez sito, dodać zmielone migdały i wymieszać. Po odrobinie dodawać do masy cały czas ucierając ją na najmniejszych obrotach. Na końcu dodać likier pinacolada.

Ciasto przelać do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy. Piec w nagrzanym do 170 stopni piekarniku do suchego patyczka (około godziny). Jeśli w trakcie pieczenia wierzch babki zbytnio się rumieni, możemy przykryć go folią aluminiową. Przestudzoną babkę polać obficie roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą ze śmietanką. Posypać płatkami kokosu i granulatem czekoladowym.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Wielkanocna babka z mandarynkami i zieloną herbatą [PRZEPIS]

Babka z mandarynkami i zieloną herbatą. Fot. Anna Cyganik-Idęć

Składniki na ciasto

100 g cukru

200 g masła

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

400 g mąki

2 mandarynki

100 ml zielonej herbaty

4 jajka Składniki na lukier: 4 łyżki cukru pudru

2 łyżeczki zielonej herbaty (płynu)



Wykonanie ciasta:

Zieloną herbatę zaparzyć i odstawić ją do ostygnięcia - wystarczy pół szklanki. Wymyć i obrać mandarynki. Zmiksować na mus mandarynkowy (jeśli trafimy na mandarynki z dużą ilością pestek, staramy się je wyciągnąć).

Masło utrzeć na puszystą masę razem z cukrem. Partiami dodawać przesianą mąkę wraz z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli na zmianę z jajkami - cały czas miksować. Na koniec dolać herbatę wraz z musem mandarynkowym. Mus i herbata powinny mieć razem objętość ok. 250 ml (ok. 100 ml herbaty i 150 ml musu).

Piec ok. 55-65 minut w temperaturze 180 stopni - do suchego patyczka. Po wystudzenia babkę udekorować herbacianym lukrem.

Lukier. Składniki na lukier wymieszać razem w miseczce, po czym polać wystudzoną babkę. W razie gdyby lukier był zbyt gęsty, dolać herbatę, a gdyby był zbyt rzadki - dosypać cukru.

Przepis Anny Cyganik-Idęć, autorki bloga „Mania wypiekania”

Wielkanocna odwracana szyfonowa babka [PRZEPIS]

Odwracana szyfonowa babka. Fot. Dorota Wójcicka

Składniki na małą babkę z kominkiem

3 białka

40 g cukru

3/4 łyżeczki proszku do pieczenia

50 ml mleka

2 łyżki oleju

3 żółtka

40 g cukru

1/4 łyżeczki sody

70 g mąki krupczatki

szczypta soli

Wykonanie

Białka ubić z cukrem i proszkiem do pieczenia na sztywną pianę.

Do osobnej miski wlać mleko, olej, dodać żółtka, cukier, sodę i sól, krótko zmiksować. Wsypać mąkę, jeszcze raz zmiksować na jednolite ciasto. Dodać pianę z białek, delikatnie wymieszać łyżką. Wyłożyć do małej formy z kominkiem o średnicy 16 cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180C, piec 10 minut, przykręcić do 160C, piec jeszcze 40 minut. Gorącą babkę odwrócić na kratce w piekarniku "do góry nogami", zostawić do całkowitego ostudzenia, najlepiej na całą noc. Wyjąć z formy, wierzch posypać cukrem pudrem.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Wielkanocna babka kakaowa z dżemem z czarnej porzeczki [PRZEPIS]

Wielkanocna babka kakaowa z dżemem z czarnej porzeczki. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 250 g masła

1 szklanka cukru

4 jajka

2 szklanki mąki

1/2 szklanki mleka

2 łyżeczki sody oczyszczonej

1,5 łyżki kakao

2 łyżki dżemu z czarnej porzeczki

1/2 szklanki cukru pudru

sok z połowy cytryny

kandyzowana skórka cytrynowa

Wykonanie

Masło utrzeć razem z cukrem na puszystą masę. Nie przerywając ucierania dodawać po jednym żółtku. Następnie naprzemiennie dodawać mleko, mąkę wymieszaną z kakao i sodą oczyszczoną oraz dżem. Białka ubić na sztywno. Ubitą pianę dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać.

Ciasto przełożyć do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułka tartą formy na babkę. Piec 60 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzone ciasto wyjąć z formy.

Cukier puder razem z sokiem z cytryny utrzeć na jednolitą masę. Przygotowanym lukrem polać babkę. Wierzch posypać kandyzowaną skórką cytrynową.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Wielkanocna babka parzona waniliowa [PRZEPIS]

Wielkanocna babka parzona waniliowa. Fot. Sylwia Ładyga Składniki 1/2 szklanki maki pszennej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

3 jajka

1/2 szklanki cukru

125 g margaryny

1 łyżeczka proszku do pieczenia

cukier wanilinowy

laska wanilii

5 łyżek cukru pudru

Wykonanie

Mąkę ziemniaczaną przesiać z mąką pszenną i proszkiem do pieczenia. Margarynę roztopić.

Białka oddzielić od żółtek. Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli, pod koniec ubijania dodając stopniowo cukier.

Nie przerywając ubijania wlewać po 1 żółtku, a następnie łyżka po łyżce dodawać mąkę wymieszaną z proszkiem.

Delikatnie wlać roztopioną gorącą margarynę i cały czas miksować.

Dodać cukier wanilinowy i ziarenka wydrążone z laski wanilii.

Masę wlać do formy na babkę wysmarowanej odrobiną masła i obsypanej bułką tartą. Masa powinna sięgać do połowy formy, gdyż znacznie rośnie.

Wstawić do nagrzanego do 170 stopni piekarnika na 25 minut , a następnie obniżyć temperaturę do 150 stopni i piec jeszcze ok. 20 minut na złoto. Po tym czasie wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki i wystudzić babkę ok. 15 minut.

Wyciągnąć, oblać lukrem i obsypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Efektowna babka szpinakowa [PRZEPIS]

Efektowna babka szpinakowa. Fot. Joanna Tokarz Składniki na metalową formę z kominem o średnicy około 25 cm

150 g rozmrożonego i odciśniętego szpinaku

3 jajka

3/4 szklanki cukru kryształu

3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią

sok z 1/2 cytryny

300 ml oleju rzepakowego

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia Dodatkowo 1 biała czekolada

50 ml słodkiej śmietanki 30%

30 g płatków migdałów Wykonanie

Jajka wraz z cukrem kryształem oraz waniliowym ubić na puszystą masę. Dodać sok z cytryny.

Odciśnięty, rozmrożony szpinak zmiksować z olejem. Powoli dodawać do masy jajecznej i miksować na najwolniejszych obrotach tylko do połączenia.

Do ciasta dodać przesianą mąkę pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszać delikatnie drewnianą łyżką lub szpatułką. Do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy przelać ciasto. Piec godzinę w 180 stopniach - do suchego patyczka. Około 15 minut przed końcem pieczenia ciasto możemy przykryć folią aluminiową, by zbytnio się nie przypaliło.

Gotową babkę polać czekoladą rozpuszczoną ze słodką śmietanką i posypać migdałami.

Do swojej babki wykorzystałam także resztki jasnego biszkoptu (pozbawionego ciemniejszych kawałków). Ułożyłam je pomiędzy ciastem szpinakowym, dzięki czemu otrzymałam dwa odcienie.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Tradycyjna babka wielkanocna drożdżowa jak u babci [PRZEPIS]

Tradycyjna babka wielkanocna drożdżowa jak u babci. Fot. Marta Góra Składniki 1 kg mąki

4 jaja

szklanka cukru

niecałe 1/2 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy,

rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie

Zrobić rozczyn rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać, aż dobrze urośnie – widać to po pęknięciach mąki.

Resztę mleka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem podgrzać do rozpuszczenia się cukru i roztopienia masła. Ostudzić, ale nie wyziębić.

Do mąki dać szczyptę soli, jajko i żółtka, wlewać wyrośnięty rozczyn i zarabiać ręką, dodając po trochu mleka z masłem i cukrem. Dodać bakalie. Wyrabiać dotąd, aż ciasto zacznie odstawać od ręki (z przekazów rodzinnych: kg mąki to godzina wyrabiania).

Po wyrobieniu ma wyrosnąć w misce, potem trzeba je przełożyć do wysmarowanej formy (1/3 wysokości) i ma raz jeszcze wyrosnąć. Piec jak ciasto drożdżowe, do upieczenia.

Przepis Marty Góry

