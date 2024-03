Wielkanoc w nowoczesnym stylu. Śniadaniowe muffiny i roladki z dorsza to pomysł na nietypowe dania wielkanocne [PRZEPISY]

Znudziła Ci się sałatka jarzynowa i faszerowane jajka? Tradycyjna babka wielkanocna czy mazurek już ci się przejadł? Postaw na nowoczesne, nietypowe dania na wielkanocny stół. Śniadaniowe muffiny jajeczne z warzywami i śliwkami kalifornijskimi, roladki z dorsza z pesto pietruszkowym, bezy z kremem cytrusowym czy w końcu sernik ze śliwkami kalifornijskimi i słonym karmelem to będą hitowe dania podczas Wielkanocy 2024. Zobacz przepisy.

Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na święta? Zobacz nasze propozycje na nowoczesne, niestandardowe potrawy. Okaże się, że dania wielkanocne wcale nie muszą być ciężkie. A dodatek dodatek suszonej śliwki to strzał w 10! Suszone śliwki zyskały prestiżowy tytuł „superfood”, dzięki któremu są regularnie rekomendowane przez dietetyków i specjalistów ds. żywienia.

Śniadaniowe muffiny jajeczne z warzywami i śliwkami kalifornijskimi [PRZEPIS]

Śniadaniowe muffiny jajeczne z warzywami i śliwkami kalifornijskimi. Składniki: 3 jajka

100 g serka naturalnego kremowego lub fety

50 g boczku pokrojonego w kostkę

50 g śliwek kalifornijskich posiekanych

½ papryki posiekanej

garść jarmużu

2 łyżki mąki

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

kiełki do dekoracji

Przygotowanie:

Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywną pianę. Jarmuż zalej wrzątkiem, po ok. 1 minucie zlej wrzątek, jarmuż odciśnij, posiekaj. Do miski przełóż żółtka, serek, boczek, śliwki, paprykę, jarmuż, mąkę, natkę pietruszki, dodaj sól i pieprz, całość wymieszaj. Dodaj ubite białka, ponownie wymieszaj. Masę nakładaj do foremek/papilotów muffinkowych. Muffiny piecz przez 15 minut w temp. 175 stopni, opcja termoobieg. Po wyjęciu z piekarnika muffiny udekoruj kiełkami i podawaj ciepłe.

Roladki z dorsza z pesto pietruszkowym i śliwkami kalifornijskimi [PRZEPIS]

Roladki z dorsza - przygotowanie. Roladki z dorsza z pesto pietruszkowym i śliwkami kalifornijskimi. Składniki: 40-50 dag polędwiczki z dorsza

4 plastry szynki dojrzewającej, ewentualnie boczku

60 g posiekanych śliwek kalifornijskich

pęczek natki pietruszki (średniej wielkości)

sok z połowy cytryny

skórka otarta z połowy cytryny

2 łyżki oliwy z oliwek

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Polędwiczkę z dorsza umyj i osusz ręcznikiem papierowym, podziel na 4 odcinki. Każdy z kawałków natnij wzdłuż do połowy wysokość, każdą z powstałych połówek także natnij wzdłuż w połowie wysokości. W ten sposób powinien powstać płaski prostokąt z dorsza. W blenderze zmiksuj na pesto: natkę pietruszki, oliwę, sok i skórkę z cytryny, całość dopraw do smaku solą. Rybę ułóż na plastrze szynki, lekko oprósz solą (pesto będzie już słone), na wierzchu rozsmaruj pesto pietruszkowe, posyp posiekanymi śliwkami kalifornijskimi. Całość zwiń w roladkę, którą możesz związać sznurkiem lub przypiąć wykałaczką. Tak przygotowane roladki piecz w piekarniku nagrzanym do 170 stopni, z termoobieg przez 15-20 minut. Jeśli zostało Ci pesto możesz podawać je jako dodatek do gotowych roladek.

Bezy z kremem cytrusowym i śliwkami kalifornijskimi [PRZEPIS]

Bezy z kremem cytrusowym i śliwkami kalifornijskimi. Składniki:

Bezy: 5 białek

220 g cukru drobnego

1 łyżeczka octu lub soku z cytryny

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej Krem: 50 g śliwek kalifornijskich drobno posiekanych

1 pomarańcza

1 cytryna

4 żółtka

80 g cukru drobnego

100 g masła

Przygotowanie:

Białka jajek zacznij ubijać w mikserze. Kiedy zaczną sztywnieć, dodawaj po łyżce cukru. Ubijaj do momentu, w którym masa białkowa będzie błyszcząca i sztywna. Na końcu dodaj łyżeczkę octu/soku z cytryny i łyżeczkę mąki ziemniaczanej, całość dobrze wymieszaj. Masę z białek przełóż do rękawa cukierniczego ewentualnie worka plastikowego, grubego, z uciętym rogiem. Papier do pieczenia ułóż na blasze do pieczenia. Narysuj kółka o średnicy ok 4 cm. Najpierw wyciśnij na narysowane kółko pierwszą warstwę masy, robiąc ślimaka od środka do zewnątrz, później wyciśnij drugą warstwę ale tylko na brzegach, środek bez zostaw pusty, tam będziesz przekładać krem. Bezy piecz w piekarniku rozgrzanym do 120 stopni z termoobiegiem przez pierwsze 20 minut, później zmniejsz temperaturę do 100 stopni i susz bezy przez kolejne 60-70 minut.

Krem:

Pomarańczę i cytrynę dokładnie umyj, najlepiej szczotką, osusz. Zetrzyj z nich skórkę i wyciśnij sok, całość przełóż do rondelka, dodaj żółtka, cukier i masło. Na średnim ogniu podgrzewaj całość aż do połączenia składników i zagęszczenia kremu. Po zagotowaniu dodaj posiekane śliwki kalifornijskie, wymieszaj, odstaw do wystygnięcia. Krem po wystygnięciu bardzo stężeje i będzie gęsty. Gotowe, wystudzone bezy szprycuj wystudzonym kremem.

Sernik ze śliwkami kalifornijskimi i słonym karmelem [PRZEPIS]

Sernik ze śliwkami kalifornijskimi i słonym karmelem. Składniki (forma 20 cm):

Sernik: 70 dag twarogu trzykrotnie mielonego lub serka kremowego typu philadelphia

120 ml śmietany kwaśnej 18%

18 dag cukru drobnego

80 g śliwek kalifornijskich posiekanych

3 jajka

2 łyżki mąki pszennej

skórka otarta z 1 cytryny

sok z połowy cytryny

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii Spód sernika: 120 g ciasteczek owsianych lub zbożowych

60 g roztopionego masła

2 łyżki kakao Słony karmel: 160 g cukru drobnego

60 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę

80 ml śmietanki kremówki 30%

1/2 łyżeczki soli

8 śliwek kalifornijskich do dekoracji

Przygotowanie:

Spód sernika:

Ciastka przełóż do blendera i rozdrobnij, nie powinny zawierać większych grudek. Możesz je też rozdrobnić w torebce strunowej używając wałka. Rozdrobnione ciastka zalej roztopionym masłem, dodaj kakao, całość dobrze wymieszaj. Na dół formy do sernika, zabezpieczonej papierem do pieczenia wyłóż masę z ciastek, rozprowadź równomiernie. Foremkę schłodź w lodówce min. 15 minut.

Masa serowa:

Wszystkie składniki masy serowej przełóż do misy miksera, miksuj do uzyskania jednolitej masy (nie za długo, sernik nie lubi być za mocno napowietrzony), na końcu dodaj posiekane śliwki kalifornijskie, wymieszaj ręcznie. Masę wylej na schłodzony spód. Pieczenie w kąpieli wodnej:

Formę na sernik obłóż folią aluminiową, całość przełóż do większego naczynia/formy do pieczenia, do której dolej wrzątek do ¾ jej wysokości. Całość umieść w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni funkcja góra/dół na 60 minut. Później ustaw termoobieg na 10-15 minut. Po tym czasie sernik powinien być dobrze ścięty. Należy go studzić przy uchylonych drzwiczkach piekarnika, po czym najlepiej przełożyć na min. 8 godzin do lodówki.

Słony karmel:

W rondlu umieść cukier i na małym ogniu powoli go rozpuszczaj. Gdy całkowicie się rozpuści (nie gotuj go, może się przypalić i będzie gorzki) dodaj zimne masło, całość mieszaj do połączenia składników, chwilę to zajmie. Następnie dodaj śmietankę i sól, całość dalej mieszaj do połączenia składników. Karmel przestudź, z czasem zacznie on gęstnieć. Na wyjęty z lodówki sernik wylej całkowicie schłodzony karmel, górę sernika udekoruj połówkami śliwek kalifornijskich. Zobacz też inne przepisy na wielkanocne dania

Wideo Babka z rumem