Śniadanie - gofry, muffiny czy owsianka? Poznaj przepisy na poranny posiłek z warzywami i owocami. Nie tylko dla najmłodszych

Śniadanie to zdaniem ekspertów najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dlaczego? Otóż po przebudzeniu mamy podwyższony poziom kortyzolu, zwanego również hormonem stresu. Zjedzenie pierwszego posiłku powoduje jego stopniowe obniżenie. Dostarczając niezbędnych substancji odżywczych w pełnowartościowym daniu o poranku, dbamy o dobre samopoczucie oraz właściwą pracę mózgu w dalszej części dnia.

Na idealne śniadanie składają się przede wszystkim warzywa i owoce, najlepiej sezonowe i dostępne lokalnie, które powinny zajmować połowę talerza w każdym posiłku. Kolejnymi ważnymi elementami tego dania są pełnoziarniste produkty zbożowe oraz wartościowe źródła białka. Zobacz pomysły na pyszne śniadania nie tylko dla najmłodszych.

Owsiany omlet „szarlotka”

Owsiany omlet „szarlotka”. Składniki na 1 porcję 1 duże jajko

1/2 małego jabłka

1 łyżka płatków owsianych (lub innych)

1/2 łyżeczki oleju roślinnego

szczypta cynamonu

garść ulubionych owoców (np. gruszki, śliwki, borówki) – do podania obok Wykonanie

Płatki owsiane zalej wrzątkiem i odstaw na kilka minut. Jabłko umyj, obierz, usuń gniazdo nasienne i zetrzyj na tarce, a następnie odsącz z nadmiaru soku, np. przy pomocy sitka. Jajko wbij do miski, dodaj jabłko i cynamon i całość zmiksuj na gładką, puszystą masę. Do masy dodaj odsączone z wody płatki i wymieszaj. Na patelni rozgrzej olej,

a następnie wylej masę jajeczną. Przykryj patelnię pokrywką. Poczekaj, aż omlet dobrze się zetnie od spodu i przewróć go na drugą stronę. Pomocne może być zsunięcie omletu na talerz lub pokrywkę, przyłożenie od góry patelni i szybkie obrócenie całości. Poczekaj, aż omlet dobrze się przepiecze i lekko zarumieni. Podawaj go ze świeżymi owocami.

Śliwkowo-gruszkowa orkiszanka

Śliwkowo-gruszkowa orkiszanka. Składniki na 1 porcję

3 łyżki płatków orkiszowych (lub innych, np. jaglanych, owsianych, jęczmiennych bądź ich miks)

1 łyżeczka zmielonych/posiekanych orzechów włoskich

1/2 gruszki

2 śliwki węgierki (mogą byś suszone)

2/3 szklanki wody lub mleka (zwykłego lub napoju roślinnego)

2 łyżki jogurtu naturalnego lub skyru

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu

1 płaska łyżeczka masła klarowanego (lub zwykłego)

Wykonanie

Umyj owoce. Gruszkę obierz ze skóry i usuń gniazdo nasienne, ze śliwek usuń pestki. Owoce pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej masło i dodaj owoce oraz przyprawy. Duś pod przykryciem przez kilka minut, aż owoce zmiękną. Płatki ugotuj na wodzie lub na mleku. Do miseczki przełóż płatki, dodaj jogurt i owoce, a na koniec posyp całość posiekanymi lub zmielonymi orzechami.

Pieczona owsianka z marchewką

Pieczona owsianka z marchewką. Składniki na ok. 3-4 porcje

1 szklanka płatków owsianych (lub miksu płatków owsianych i jaglanych)

1 marchewka

1 gruszka lub jabłko

garść posiekanych orzechów laskowych lub włoskich

3 suszone śliwki

1 i 2/3 szklanki mleka (zwykłego lub napoju roślinnego)

szczypta cynamonu Wykonanie

Jabłko i marchewkę umyj i obierz, a następnie zetrzyj na tarce. Do naczynia żaroodpornego wsyp płatki. Dodaj tarte jabłko, marchewkę, posiekane orzechy i pokrojone w drobną kostkę suszone śliwki. Następnie całość zalej mlekiem i dokładnie wymieszaj. Wierzch posyp cynamonem. Piekarnik rozgrzej do 180°C. Piecz owsiankę przez ok. 30 minut. Wskazówki: Nadmiar owsianki możesz odłożyć do lodówki i podać następnego dnia. Możesz też upiec ją z wyprzedzeniem.

Owsiankę polecam podawać dodatkowo z jogurtem naturalnym lub skyrem.

Muffinki jajeczne z warzywami

Muffinki jajeczne z warzywami. Składniki na 5 muffinek

3 jajka

1/3 papryki

3 różyczki brokułu

1/3 szklanki tartego sera żółtego

1 łyżka posiekanego szczypiorku

szczypta soli

szczypta pieprzu (opcjonalnie)

odrobina oleju roślinnego lub masła (do wysmarowania foremek)

Wykonanie

Paprykę umyj, usuń gniazdo nasienne i pokrój w drobną kostkę. Różyczki brokułu opłucz pod bieżącą wodą i też pokrój w kostkę. Szczypiorek drobno posiekaj. Do miski wbij jajka i dodaj pozostałe składniki. Całość dokładnie wymieszaj i powstałą masę przelej do foremek na muffinki, wcześniej posmarowanych olejem roślinnym lub masłem. Jeśli używasz silikonowych foremek, nie musisz smarować ich tłuszczem. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz przez ok. 25 minut w 190°C (funkcja góra–dół). Po około 15-20 minutach zajrzyj do piekarnika i sprawdź, czy muffinki się przepiekły. W razie potrzeby potrzymaj je jeszcze w piekarniku przez 5-10 minut.

Wytrawne gofry z cukinią

Wytrawne gofry z cukinią. Składniki na ok. 8 gofrów

1 szklanka mąki owsianej (można zamienić na inną mąkę, np. pszenną, kukurydzianą, orkiszową)

1/2 szklanki tartego sera żółtego

2 jajka

1 cukinia

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka posiekanego szczypiorku

szczypta soli

olej roślinny (do posmarowania gofrownicy) Wykonanie

Cukinię dokładnie umyj, odetnij końce i zetrzyj na tarce. Odciśnij nadmiar soku, np. przy pomocy sitka. Do miski wbij jajka i dodaj pozostałe składniki. Całość dokładnie wymieszaj. Ciasto wylewaj porcjami na rozgrzaną gofrownicę posmarowaną odrobiną oleju (np. przy pomocy pędzelka). Piecz przez ok. 4‒5 minut, aż gofry się zarumienią. Podawaj z jogurtem lub serkiem naturalnym i warzywami. Pomysły na energetyczne i zbilansowane śniadania dla dzieci aktywnych fizycznie prezentuje Marta Miśkiewicz, psychodietetyczka i specjalistka żywienia dzieci 0-6 lat, autorka bloga Raczkujac.pl – ambasadorka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”.

