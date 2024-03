Wielkanocne śniadanie. Nowoczesne potrawy: lekka sałatka wielkanocna, faszerowane jaja, pasztet z ciecierzycy i chałka [PRZEPISY]

Wielkanocne śniadanie to czas, w którym możemy bawić się smakami i kolorami naszych potraw, dodając do nich pierwsze wiosenne akcenty. Nic nie smakuje bardziej niż przepyszna wielkanocna sałatka w towarzystwie orzechów pekan czy jajka faszerowane chrupiącymi ziarnami. Chcesz zaskoczyć rodzinę, niekonwencjonalnym podejściem do tematu wielkanocnego śniadania? Nic prostszego proponujemy przygotowanie kulinarnych hitów!

Jak sprawić, aby tradycyjna Wielkanoc zmieniła swój smak i aromat? Jak zaskoczyć gości? Przygotowując się do świąt, warto przede wszystkim poszukać odważnych inspiracji. Wykorzystując ulubione składniki i modernizując znane od pokoleń dania, mamy szansę na skomponowanie unikalnego oraz zaskakującego menu.

Wielkanocna kolorowa sałatka z orzechami pekan [PRZEPIS]

Wielkanocna kolorowa sałatka z orzechami pekan. Składniki: 2 garści miksu sałat

1 garść rukoli

8 jajek przepiórczych

1 mała czerwona cebula

70 g orzechów pekan Bakalland

50 g chrupiącej sałatki z żurawiną Bakalland

2 awokado

1 limonka

1 łyżeczka octu winnego

3 łyżeczki oleju rzepakowego

pół łyżeczki musztardy Dijon

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Jajka gotujemy na twardo, odstawiamy do wystudzenia. W osobnym naczyniu układamy miks sałat, rukolę, czerwoną cebulę pokrojoną w piórka, awokado pokrojone w kostkę i wszystko delikatnie mieszamy. Następnie obieramy jaka i kroimy na połówki, układamy na sałacie. W osobnym naczyniu przygotowujemy sos: mieszamy olej, musztardę i wyciśnięty sok z limonki. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Gotową sałatkę polewamy sosem na chwilę przed podaniem.

Wielkanocne jajka faszerowane pieczarkami i chrupiącymi ziarnami [PRZEPIS]

Wielkanocne jajka faszerowane pieczarkami i chrupiącymi ziarnami. Składniki: 8 jajek

100 g chrupiącej sałatki Bakalland

4 gałązki tymianku

5 korniszonów

50 g pieczarek

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Jajka gotujemy i studzimy przed obraniem. Obrane jajka kroimy na połówki i delikatnie wyjmujemy z nich żółtka. Na patelni podsmażamy pieczarki z posiekanymi gałązkami tymianku, w trakcie smażenia doprawiamy solą i pieprzem. Następnie korniszony, kroimy w drobną kostkę i dodajemy do wystudzonych pieczarek. Do wszystkich składników dodajemy Chrupiącą sałatkę i wszystko dokładnie mieszamy. Gotowym farszem wykładamy jajka. W osobnym naczyniu ugniatamy żółtka na gładką masę, a następnie za pomocą rękawa dekoracyjnego, wyciskamy żółtka na jajka. Całość ozdabiamy gałązkami tymianku i posypujemy pieprzem do smaku.

Aksamitny pasztet z ciecierzycy z żurawinowo-wiśniowym musem [PRZEPIS]

Aksamitny pasztet z ciecierzycy z żurawinowo-wiśniowym musem. Składniki: 2 szklanki ciecierzycy

2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 cebula

1 marchew

100 g Żurawiny Całe Owoce Bakalland

100 g Wiśni soczystej Bakalland

2 łyżki octu balsamicznego

Pół łyżeczki mielonego kminu rzymskiego

1 liść laurowy

3 ziarna ziela angielskiego

szczypta wędzonej papryki

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Cieciorkę zalewamy zimną wodą z dodatkiem sody oczyszczonej i zostawiamy na noc do namoczenia. Następnie odcedzamy wodę, zalewamy ponownie dodajemy sodę i gotujemy aż do momentu, aż cieciorka z łatwością da radę zgnieść się w dłoni. Na patelni podsmażamy posiekaną cebule z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego. Dajemy posiekaną marchewkę doprawiamy solą i pieprzem i podsmażamy do momentu aż warzywa zmiękną. Wszystkie składniki razem z cieciorką blendujemy za pomocą pulsacyjnych ruchów. Masę przekładamy do formy do pieczenia i pieczemy w 180 stopniach przez ok. 50 minut. W tym czasie przygotowujemy mus. W rondelku podgrzewamy suszone owoce z dodatkiem octu balsamicznego i odrobiną wody, do momentu aż zmiękną. Następnie delikatnie blendujemy. Przed podaniem pasztet studzimy, a gotowe kanapki smarujemy musem z suszonych owoców.

Chałka z migdałami i żurawiną [PRZEPIS]

Chałka z migdałami i żurawiną. To słodkie i puszyste ciasto drożdżowe z dodatkiem bakalii. W różnych regionach Polski przybiera inny kształt, ale najczęściej ma formę podłużnego wałka lub zaplecionego warkocza. Na Górnym Śląsku nazywana jest plecionką, a na Podhalu kukiełką. Często gości na wielkanocnym stole jako forma słodkiego pieczywa. Składniki: 50 g mąki

5 g drożdży

szklanka mleka

100 g Migdałów w płatkach Bakalland

100 g Żurawiny z sokiem z granatu Bakalland

kostka masła

10 g cukru trzcinowego

2 jajka

1 łyżeczka cukru wanilinowego

Wykonanie

Drożdże rozrabiamy z ciepłym mlekiem i łyżeczką cukru, odstawiamy do wyrośnięcia. W rondelku roztapiamy połowę masła, odstawiamy do wystudzenia. Mąkę przesiewamy dodajemy płatki migdałów, żurawinę, cukry, jedno całe jajko i jedno żółtko. Składniki mieszamy z wyrośniętymi drożdżami. Następnie starannie zagniatamy ciasto i stopniowo dodajemy stopione, letnie masło. Wyrobione ciasto przykrywamy lnianą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość przekładamy je do formy do pieczenia. Górę ciasta smarujemy białkiem i posypujemy migdałami. Formę wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy ok. 30 minut.

