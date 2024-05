Wielkie muzyczne gwiazdy wystąpią w Małopolsce zachodniej. Sprawdź, kto wystąpi tu podczas czerwcowych koncertów

Pierwszy weekend czerwca to Dni Chrzanowa oraz Dni Olkusza. Na tych imprezach wystąpią na prawdę wielkie gwiazdy. Obchody święta miasta Chrzanowa w sobotę uświetni występ zespołu Happysad, natomiast w niedzielę na scenie pojawią się Sztywny Pal Azji oraz Agnieszka Chylińska. Z kolei w Srebrnym Mieście mieszkańcy i nie tylko, bo występy gwiazd przyciągają publiczność także z odległych miejscowości, bawić się będą w sobotę podczas koncertu zespół Enej. W niedzielę za zakończenie obchodów wystąpi zespół Pectus.

Tydzień później (8 czerwca) świętować będzie Alwernia, gdzie wystąpi zespół Łzy. Wracają Dni Libiąża. W tym roku mieszkańcy tej gminy hucznie obchodzić będą święto miasta w dniach 15-16 czerwca. Na Placu Słonecznym odbędzie się wielka impreza, której główną areną będzie scena koncertowa, a niej znani artyści. Gwiazdą będzie zespół Elektryczne Gitary. W ten sam weekend odbędą się Dni Bukowna, podczas których w sobotę wystąpią zespoły Łydka Grubasa oraz Piersi. W niedzielę natomiast zagra zespół Daj To Głośniej oraz Agbe. Ten weekend to także Święto Gminy Oświęcim, podczas którego wystąpią m.in. zespoły Brathanki i Łzy. Wówczas świętować będą także Kęty, niebawem dyrekcja poinformuje o gwiazdach, które uświetnią to wydarzenie.