Wielkie sprzątanie Krakowa. Za worki śmieci będzie można dostać książki!

"Książka za worek śmieci" to społeczna akcja sprzątania świata zainicjowana w marcu 2019 roku przez Annę Jaklewicz, podróżniczkę, pisarkę i eko-aktywistkę. Jej uczestnicy wspólnie sprzątają lasy, brzegi rzek, miejskie parki - wszystkie te miejsca, które z powodu zaśmiecenia wymagają interwencji. Prezentem i podziękowaniem za ich zaangażowanie są książki.

- Pomysł narodził się podczas festiwalu podróżniczego w Gryfinie, na którym promowałam swoją książkę "Indonezja. Po drugiej stronie raju". Podczas tej pierwszej akcji zebraliśmy niemal dwie tony śmieci! Postanowiłam więc działać dalej. Ruszyłam w Polskę, żeby promować ekologiczny styl życia, a jednocześnie zachęcać do czytania - opowiada Anna Jaklewicz. - Do tej pory odbyło się czternaście edycji akcji. Do wspólnego sprzątania przyłączyło się blisko tysiąc osób z kilku-dziesięciu miejscowości. Udało się zebrać ponad dwadzieścia ton śmieci.