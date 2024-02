Wieża na Bocheńcu atrakcją dla turystów, ale ruch stał się zmorą dla okolicznych mieszkańców. Apelują do gminy o parking, chodniki, toalety

— Burmistrz Brzeska przed otwarciem wieży zarzekał się, że wszystko będzie przygotowane na taką ilość osób odwiedzających. Jak się okazało, poza postawieniem wieży, nie zrobiono nic więcej. Droga dojazdowa do wieży jest wąska, tylko na jeden samochód, nie ma chodnika, nie ma parkingów. Ludzie zwiedzający wjeżdżają na prywatne posesje, blokują wjazdy do domów, ujeżdżają prywatne pola uprawne. Zdarzyła się sytuacja, że został zablokowany garaż i mieszkaniec spóźnił się do pracy o prawie godzinę, ponieważ nie mógł wyjechać samochodem — wylicza pani Iwona, mieszkanka Bocheńca.