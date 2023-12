Wigilia 2023. Jak wybrać wigilijnego karpia? Dobra ryba to świeża ryba! [PORADNIK]

Wigilijny karp musi być najlepszej jakości, świeży i zdrowy - jemy go przecież często tylko ten jeden raz w roku. Należy przygotować go tak, aby ta tradycyjna, świąteczna ryba smakiem i apetycznym wyglądem zadowoliła nawet jej największych sceptyków. Zanim jednak przejdziemy do jej przyrządzania, należy wcześniej prawidłowo ją wybrać. Jak to zrobić radzi duet ekspertów - Remigiusz Kopiej i Robert Muzyczka, czyli wędkarz i kucharz.

Zwróć uwagę na oczy i skrzela karpia

Wigilijna ryba to kwestia gustu, musi przede wszystkim być świeża

Nie bez znaczenia jest wielkość karpia.

- Przy mniejszych okazach, ważących ok. 1 kilograma, należy bardziej uważać na ości. Z kolei większe ryby łatwiej się filetuje – mówi Robert Muzyczka, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy. - Niektórzy wolą małe karpie, inni zaś za najsmaczniejsze uważają takie, których waga sięga ponad 2 kilogramy.

Niezależnie od wielkości ryby, żywy karp, którego kupujemy powinien pływać spokojnie, w wodzie bez piany. Oczy karpia nie powinny być mętne, skrzela powinny być krwistoczerwone, kolor skóry i płetw ryby powinien również być zbliżony do kolorów świeżo złowionej ryby.

Oprócz tego, świeżość ryby można ocenić na węch - jej zapach nie powinien być nieprzyjemny.

- Warto jednak dodać, że karp pachnący mułem nie jest zły, ponieważ to charakterystyczne dla ryb słodkowodnych, pochodzących ze stawów hodowlanych – dodaje szef kuchni.

Zapach ten można zniwelować soląc i pokrapiając rybę cytryną bądź obkładając ją cebulą.

- Ważne jest to, że jeżeli mamy wpływ na wybór łowiska, z którego pochodzi karp, to polecam wybierać te z łowisk o żwirowym dnie. Wtedy karp w ogóle nie pachnie mułem – dodaje Robert Muzyczka.

Ponadto mięso karpia powinno być sprężyste. Po naciśnięciu palcem karpia na wysokości grzbietu nie powinno powstać stałe wgłębienie. Rybę przed przyrządzeniem warto wyczyścić dzień wcześniej, nie zaś tuż przed rozpoczęciem przygotowywania potrawy.

Nie należy również przesadzić z przyprawami, bo wtedy zdominują one smak mięsa.

Ważne jest to, aby żywych karpi nie przynosić do domu w foliowych torebkach. Należy je włożyć do siatki lub płóciennej torby i możliwie szybko przełożyć do zimnej wody.

Kierując się powyższymi poradami, wybierzemy zdrowy i smaczny okaz.