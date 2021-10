Wisła Kraków. Adrian Gula: To bardzo trudny moment dla nas

- Z mojej strony… - rozpoczął konferencję Adrian Gula, by po chwili zawiesić na dobre kilka sekund głos. W końcu kontynuował: - Muszę powiedzieć kibicom, że to co zaprezentowaliśmy na boisku, to nie jest to, co chłopaki trenują. To bardzo trudny moment dla nas. Czujemy maksymalną odpowiedzialność za ten wynik.

Zapytany dlaczego z wyjściowego składu w ostatniej chwili wypadł Aschraf El Mahdioui i dlaczego w kadrze meczowej zabrakło Jana Klimenta, Gula powiedział: - Na rozgrzewce Aschraf powiedział, że nie da rady grać. Janek Kliment jest chory. To samo Felicio nie był do końca przygotowany, ale zagrał. Dwie pierwsze bramki zrobiły ogromne zamieszanie w naszych szeregach i nie potrafiliśmy się już później podnieść.