Wisła Kraków. Adrian Gula: Wynik jest dobry, ale gra nie jest taka, jakiej oczekuję

- Wynik jest dla nas dobry, ale gra nie taka, jakiej oczekuję - powiedział szczerze Gula po końcowym gwizdku. - Oczywiście mieliśmy swojej sytuacje po kontrach czy po stałych fragmentach gry, ale nie jestem zadowolony z naszej gry jeśli chodzi o całość. Widzę rzeczy, nad którymi wciąż musimy pracować, ale to normalne na tym etapie. Jesteśmy ze sobą krótko, ale liczę jednak, że już w następnym meczu pokażemy nasze lepsze oblicze.

Adrian Gula kilka ciepłych słów powiedział o ekipie Tatrana:

- Graliśmy z dobrze dysponowanym rywalem, który awansował do słowackiej ekstraklasy. Widać było, że są zgrani, że chcą grą w piłkę. My zdajemy sobie natomiast sprawę, że musimy poprawić pewne rzeczy. Ale chociażby to jak wygląda nasza obrona jest zależne od wielu czynników. Czekamy na powrót Adiego Mehremicia czy Maćka Sadloka. Teraz natomiast szukamy różnych rozwiązań, rotujemy zawodnikami, chcemy dobrze ustawiać się na boisku. Każdy mecz, każdy trening dostarcza nam informacji o poszczególnych piłkarza, pozwala nam szerzej na nich spojrzeć. Koncentrujemy się na wypracowaniu automatyzmów. Zawodnicy muszą naszyć się nowych ról, postępować według wytycznych, jakie ode mnie dostali. Przed nami dużo pracy.