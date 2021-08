Wisła Kraków. Adrian Gula: Zremisowaliśmy dzięki naszym kibicom

- Dziękuję przede wszystkim za wsparcie naszym kibicom - powiedział Adrian Gula. - Uważam, to był ciekawy mecz, padły cztery bramki, było bardzo dużo sytuacji. W pierwszej połowie zdecydowanie lepsza była Termalica. My graliśmy pasywnie, nie wykorzystywaliśmy przestrzeni. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce tak, jak chcieliśmy. Bardzo doceniam to, że drużynie dwa razy udało się odrobić straty. Oczywiście zawsze walczymy o zwycięstwo, ale dzięki naszym kibicom dwa razy udało nam się tutaj doprowadzić do remisu. Ten zespół dopiero się buduje. Ten jeden punkt w wyjazdowym meczu musimy docenić, bo rywal też zagrał bardzo dobre spotkanie.

Słowacki trener dodaje: - W drugiej połowie bardzo nam pomogli zawodnicy rezerwowi i tak jak wspominałem, przynajmniej wyciągnęliśmy z tego meczu remis.