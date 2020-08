Wisła Kraków. Artur Skowronek: Chcieliśmy zacząć rozgrywki u siebie lepiej

Już w piątek start 96. PZLA Mistrzostw Polski we Włocławku

To będzie główne wydarzenie w polskim sporcie w tym roku! Od piątku do niedzieli we Włocławku odbędą się 96. PZLA Mistrzostwa Polski, czyli główna lekkoatletyczna impreza sezonu. Wystąpi w nich ponad pięciuset zawodników, a wśród nich znajdą się wszystkie największe lekkoatletycz...