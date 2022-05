Wisła Kraków. „Biała Gwiazda" kontra Etimesgut Belediye Amputee SC przy Reymonta w finale Ligi Mistrzów w amp futbolu

To dopiero czwarty międzynarodowy i zarazem najważniejszy mecz drużyny Wisły (do października 2020 roku Husarii) w 9-letniej historii krakowskiego amp futbolu. Ma ona na koncie cztery tytuły mistrza Polski (2015, 2016, 2017, 2021), dwa wicemistrzostwo kraju (2019, 2020) i jedno trzecie miejsce w MP (2018). W debiucie w Lidze Mistrzów dotarła do upragnionego finału. W drodze do niego odniosła trzy zwycięstwa, pokonując kolejno AFC Tbilisi 4:1, Flamencos Amputados Sur Malaga 2:1 i Manchester City 7:0.