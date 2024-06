Wisła Kraków chce sprowadzić kolejnego pomocnika. Ma doświadczenie z ekstraklasy

22-letni Norbert Wojtuszek to defensywny pomocnik. W minionym sezonie I ligi w barwach GKS-u Tychy rozegrał 29 meczów, zaliczył jedną asystę. Co ciekawe, Wojtuszek pochodzi z Krakowa. Jest wychowankiem Krakusa Nowa Huta, a później był zawodnikiem młodzieżowych grup w Progresie i Cracovii. Z tej ostatniej w 2019 roku przeniósł się do Pogoni Siedlce, skąd po sezonie gry w II lidze, trafił do Górnika Zabrze i zaliczył w sumie 43 mecze w ekstraklasie. Ostatni sezon Wojtuszek rozpoczynał jeszcze w Zabrzu, ale latem 2023 roku został wypożyczony do wspomnianego GKS-u Tychy.

Dodajmy, że kolejnym zawodnikiem, o którego pozyskanie stara się Wisła, jest Albert Zarówny w Chrobrego Głogów. Poinformował o tym Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl Zarówny to 19-letni środkowy obrońca. Ma dobre warunki fizyczne, mierzy 188 cm, waży 81 kg. Jest wychowankiem Czarnych Żagań, skąd jednak już kilka lat temu trafił do Chrobrego i tutaj debiutował w dorosłej piłce. W minionym sezonie Albert Zarówny rozegrał w I lidze 23 mecze, strzelił trzy bramki.