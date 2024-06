Wisła Kraków chce sprowadzić napastnika. Dobrze zna go trener Kazimierz Moskal

Janczukowicza świetnie zna trener Kazimierz Moskal. Współpracował bowiem z tym napastnikiem, mogącym grać również na skrzydle właśnie w ŁKS-ie. I razem świętowali awans do ekstraklasy w 2023 roku. W tamtym sezonie Janczukowicz zagrał w 32 meczach, w których strzelił sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Po awansie 24-letni zawodnik zagrał w 28 meczach ekstraklasy, w których strzelił dwie bramki, dorzucając trzy asysty. Jego kontrakt z ŁKS-em wygasa z końcem czerwca i Wisła chciałaby z tego skorzystać.

Piotr Janczukowicz jest wychowankiem Gryfa 95 Słupsk, a w młodym wieku zwiedził naprawdę dużo klubów. W jego CV pojawiały się: Sparta Sycewice, AS Pomorze Sopot, APLG Gdańsk. W końcu wyjechał do Niemiec, by występować w drużynach młodzieżowych SV Boblingen oraz SV Stuttgarter Kickers. Do Polski wrócił w 2019 roku, by przez 1,5 roku grać w Olimpii Grudziądz, a następnie przenieść się przed rudną wiosenną do ŁKS-u. Teraz być może jego kolejnym przystankiem w karierze będzie Wisła Kraków.