Wisła Kraków gra w europejskich pucharach i wspiera pomoc zwierzętom

Wszystko zaczęło się od tego, że Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy ogłosiła zbiórkę pod hasłem „Kryzys finansowy w Stawiamy na Łapy. Pomocy!”. Zbiórkę założono na portalu ratujemyzwierzaki.pl, a jej organizatorzy napisali: Kochani, błagamy Was o pomoc. Jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej. Aktualnie na koncie mamy pieniądze na najbliższe pensje i… to by było na tyle.

Tymczasem faktury do opłacenia, które spłynęły w ostatnim czasie, opiewają na kwotę ponad 70 000 zł. Skąd mamy wytrzasnąć takie pieniądze? Naprawdę nie wiemy. Nie otrzymujemy żadnego dofinansowania z budżetu miejskiego, mimo że rocznie przez naszą fundację przechodzi około 450 kotów. O każdy grosz walczymy sami, organizując kiermasze, kwesty i internetowe bazarki. Jak widać to wszystko za mało. A pomoc bezdomnym zwierzętom to studnia bez dna.