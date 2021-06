Wisła Kraków. Juniorzy "Białej Gwiazdy" wysoko pokonali swych rówieśników z Legii Warszawa i zostali liderami tabeli [ZDJĘCIA]

Goście objęli prowadzenie w 16 min, kiedy to Jordan Majchrzak otrzymał piłkę od Bartosza Wicenciaka, odwrócił się z nią i precyzyjnym strzałem ulokował ją w bramce. Gospodarze - do przerwy grający poniżej swoich możliwości - doprowadzili do wyrównania w 39 min po kapitalnym, dalekim podaniu Wiktora Szywacza do Karola Sałamaja, który z 15 metrów trafił do siatki.

Po zmianie stron wiślacy zaprezentowali się o wiele lepiej, byli też skuteczniejsi. W 58 min Arkadiusz Ziarko wyłożył piłkę stojącemu kilka metrów przed bramką Patrykowi Warczakowi, a ten wpakował ją tuż przy słupku. 4 min później było już 3:1. Ziarko ponownie wrzucił piłkę na pole karne, Sałamaj odegrał ją do Piotra Ćwika, który zza pola karnego strzelił, podwyższając wynik.

Warszawianie, którzy przed przerwą włożyli w grę dużo sił, w drugiej połowie nie potrafili skutecznie przeciwstawić się zawodnikom "Białej Gwiazdy". I choć próbowali odrabiać straty, w 80 min stracili czwartego gola. Ćwik strzelił z bardzo ostrego kąta, bramkarz Legii Jakub Kowynia, wypuścił piłkę z rąk, co natychmiast wykorzystał Karol Tokarczyk, posyłając ją z bliska do pustej bramki.