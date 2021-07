Wisła Kraków. Matej Hanousek piłkarzem „Białej Gwiazdy”!

Hanousek długo był podstawowym zawodnikiem Sparty, ale ostatnio wypadł z łask trenera Pavla Vrby, który nie zabrał nowego gracza Wisły na przedsezonowe zgrupowanie. Wtedy jasnym się już stało, że musi on szukać nowego klubu. A że jednocześnie „Biała Gwiazda” szukała lewego obrońcy, to doszło do wypożyczenia piłkarza. Sprawa nie była łatwa do przeprowadzenia, bo początkowo oczekiwania finansowe Hanouska odbiegały od tego, co oferowała mu Wisła. Jak jednak widać, ostatecznie strony doszły do porozumienia.