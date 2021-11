Wisła Kraków na derby bez Felicio Brown Forbesa!

Brown Forbes został ukarany za uderzenie łokciem w twarz Jakuba Rzeźniczaka. Powtórki pokazały jednak, że więcej w tym było przypadku, a większość ekspertów podkreślała, że kartka, którą pokazał prowadzący mecz Tomasz Kwiatkowski, była pochopna. Wisła odwołała się od tej kartki, ale Komisja Ligi utrzymała napomnienie w mocy. Była to czwarta żółta kartka Brown Forbesa w sezonie, co oznacza, że musi pauzować w jednym spotkaniu.

Dla Wisły oznacza to duże problemy z obsadą ataku. Powoli zaczyna co prawda trenować Jan Kliment, ale może nie być w pełni sił na niedzielę. Wiele wskazuje zatem na to, że jeśli chodzi o napastników, to trener Adrian Gula będzie wybierał między Dorem Hugim a Hubertem Sobolem.