Wisła Kraków. Oni grali dla „Białej Gwiazdy” i Śląska Wrocław

Ponad pół wieku ma historia rywalizacji Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Do pierwszego oficjalnego meczu doszło między tymi drużynami w 1965 roku, gdy na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu obie drużyny podzieliły się punktami po remisie 1:1. Przez dziesięciolecia nie brakowało również piłkarzy, którzy w swoich życiorysach mają związki z jednym i drugim klubem. W sobotę dojdzie do kolejnej konfrontacji obu drużyn, ale zanim wyjdą one na boisko, w GALERII prezentujemy przegląd zawodników, związanych z oboma klubami.